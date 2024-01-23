И город увидел – ученья идут: в ТЦ Бийска тушили пожар и спасали людей

Общая площадь «возгорания» составила 80 квадратных метров

Продавцы спешно закрывают отделы, бийчане спешат к выходу из торгового центра, потому что из рупоров идет предупреждение. «Немедленно покинуть помещение!» – на русском, и на всякий случай, на английском языках. Большинство знает, что сегодня, 23 января здесь, в ТРКЦ «Ривьера» проходят учения противопожарных служб. По легенде, горит кинотеатр, в границы тушения входит также прилегающая территория к зданию.

1 из 79 Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова

– 23 января было проведено запланированное пожарно-тактическое учение в торгово-развлекательном центре «Ривьера», – рассказывает Владимир Денисов , заместитель начальника второго пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС по Алтайскому краю. – Важно было оценить уровень подготовки пожарных бригад по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ.

Владимир Денисов, заместитель начальника второго пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС по Алтайскому краю Фото: Анна Сабанова

Все поставленные цели были достигнуты, а задачи, поставленные личному составу и начальствующему составу выполнены в полном объеме.

На вызов к торговому центру подъехали пожарные машины, каждый из задействованных в работе специалистов четко выполнял свою работу. Не было волнения и у людей, только случайные прохожие, остановившись, спрашивали – что здесь происходит? Несмотря на то, что все происходящее называется «легендой», отработка таких ситуаций жизненно необходима, не только для противопожарных служб, но и для случайных участников «постановки».

Противопожарные учения в ТЦ “Ривьера. Фото: Анна Сабанова

Сегодня возгорание произошло в помещении кинотеатра из-за короткого замыкания, случится такое может в любой день. Огонь моментально распространился по всей площади кинотеатра, произошло задымление второго этажа, появилась угроза распространения огня в соседние помещения. Помимо всего прочего, огонь перекинулся на кровлю, а это – дополнительная опасность.

– На учение нами привлекались в том числе молодые кадры, – говорит Владимир Юрьевич. – Боевым уставом определено, что в составе звена задействовано как минимум три специалиста, в начало и замыкающими ставятся более опытные бойцы, а в середину – помладше, чтобы были под присмотром. Ведь наша задача не только найти людей и спасти их, но и самим не понести потери личного состава.

Противопожарные учения в ТЦ “Ривьера. Фото: Анна Сабанова

Также по задумке в торговом центре во время пожара потерялись три человека. Администрация центра по спискам проверила людей, и они не были обнаружены среди тех, кого уже эвакуировали. Эти люди были обнаружены силами и средствами пожарной охраны: их нашли и вывели на свежий воздух.

– Задача моего звена была – отыскать пострадавших, предположительно в помещениях кинотеатра и рядом находящихся магазинах, – объясняет Марк Соловых , начальник 21-ой пожарной спасательной части второго пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Марк Соловых, начальник 21-ой пожарной спасательной части второго пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Алтайскому краю Фото: Анна Сабанова

– Мы производили поиск пострадавших, и в результате нашим звеном был найден в помещении кинотеатра на втором этаже один из них, после чего мы эвакуировали человека на свежий воздух.

Марк Соловых добавляет, что даже полная разведка зоны задымления очень важна, потому что люди имеют «непредсказуемую реакцию» на возникновение пожара. Поэтому, перед подразделениями ставятся определенные задачи: проверка всех помещений по всей площади. Прочесываются не только помещения и открытые зоны, но и «закутки»: спасатели заглядывают за банкоматы, «змейкой» проходят между всеми рядами, осматривают площадку под эскалатором.

Противопожарные учения в ТЦ “Ривьера. Фото: Анна Сабанова

Например, сегодня одну из пострадавших, Марину, «спасли» из пожара, когда она находилась в зале кинотеатра.

– Я ждала на месте помощи около 10 минут, – делится девушка, которую пожарные под руки только вывели с места происшествия. – Когда подошли пожарные, они сразу спросили, как я себя чувствую, все ли хорошо? Быстро одели на меня кислородную маску и защиту, все подключили и вывели на воздух. Все быстро, четко.

Противопожарные учения в ТЦ “Ривьера. Фото: Анна Сабанова Всего на учениях было задействовано 17 единиц техники, 72 человека личного состава. Привлекались также службы жизнеобеспечения города: бийские спасатели, скорая медицинская помощь, полиция.

Для ликвидации условного пожара потребовалось 42 минуты. Работали пожарные бригады не только внутри помещения, но и снаружи – по пожарной лестнице спасатели поднимались на кровлю, чтобы ее потушить, ведь из-за огня она может обвалиться. Возгорание ликвидировали сразу с нескольких точек, в том числе, и из соседних помещений.

– Ежегодно нами разрабатывается график проведения противопожарных учений, мы пытаемся охватить все объекты на территории города. На данном объекте три года назад проводились учения, но повторение – мать учения. Для людей, персонала это также опыт, – считает Владимир Денисов. – Были и некоторые недочеты, сейчас, после учений мы их разберем, чтобы впредь они не повторялись.

Автор: Анна Сабанова

Автор главного фото: Анна Сабанова

Взято отсюда.

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