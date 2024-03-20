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Пластиковые окна в Горняке

Индивидуальное консультирование по выбору профессий…

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Индивидуальное консультирование по выбору профессий…

В рамках программы популяризации федерального проекта Профессионалитет в Бийском государственном колледже проводится индивидуальное консультирование по вопросам профориентации для школьников и их родителей — предварительные беседы для обозначения мотивов и желаний выбора профессии, построение плана профессионального развития, успешного обучения и дальнейшего карьерного роста.

Екатерина Дмитриевна Шебалина куратор команды амбассадоров Профессионалитета  знакомит потенциальных абитуриентов с образовательными программами, реализуемыми в колледже.

С 2023 года Бийский государственный колледж является участником федерального проекта Профессионалитет . С 1 сентября 2024 года по данной программе в колледже  будут обучаться 130 студентов по специальностям:

  • Технология машиностроения;
  • Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования;
  • Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК).

    • Выпускники колледжа востребованы в регионе. Предприятиями-партнерами в рамках реализации ФП «Профессионалитет» являются:

  • Кластер сельскохозяйственной отрасли Алтайского края

    • АО «Птицефабрика «Молодежная»

    ООО «АСМ Алтай»

    ООО «Вирт»

    ООО Торговая компания «Европа»

    АО «Орбита»

    ИП Глава К(Ф)Х Бакушкин Ю.А.

    АО «Бийское»

    ООО «Алтайская продовольственная компания»

    ИП Глава К(Ф)Х Дзюба П.И.

    ООО «Агро-Сибирь»

    АО Племенной репродуктор «Чистюньский»

    АО «Антипинское»

    ОП «Алтайское»

    ООО ТК «Толмачевский»

  • Кластер машиностроительной отрасли Алтайского края

    • АО «Алтайский приборостроительный завод «Ротор»

    АО БПО «Сибприбормаш»

    ЗАО «Рубцовский завод запасных частей».

    Участие в проекте Профессионалитет – гарантия трудоустройства, стабильности, успеха и благополучия!

    ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ – образовательная программа, которая позволит стать высококвалифицированным специалистом, востребованным на ведущих предприятиях региона, страны!!!

    Материал подготовлен Быхун Н.В.

    Взято отсюда.

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