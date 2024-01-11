Интервью с управляющим: новеллы Социального фонда в предоставлении услуг

С 1 января 2024 года краевой Соцфонд произвел индексацию страховых пенсий неработающих пенсионеров и автоматически пересчитал размеры детских пособий. Каких нововведений жителям Алтайского края ожидать еще в социальной сфере? Станет ли проактивных услуг больше? На эти и другие вопросы отвечает управляющий Отделением Социального фонда России по Алтайскому краю Ольга Клиндухова. – Ольга Михайловна, с приходом нового года что изменилось для наших земляков, если говорить об услугах Социального фонда? – Прежде всего, здесь надо сказать об индексации страховых пенсий и повышении детских пособий. Так, с января страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 7,5%. Социальный фонд беззаявительно произвел перерасчет пенсий с учетом индексации. В Алтайском крае эта индексация затронула свыше 620 тысяч получателей пенсии по старости, чьи выплаты в среднем увеличены более чем на 1 400 рублей в месяц. В результате средний размер ежемесячных выплат неработающим алтайским пенсионерам превысил 20 тысяч рублей. С января также повышен прожиточный минимум, влияющий на размер многих пособий. Например, единого пособия, которое в Алтайском крае сейчас получают свыше 6 тысяч беременных женщин и родители более 200 тысяч детей. По действующим правилам, сумма пособия определяется исходя из прожиточного минимума, установленного в каждом регионе на ребенка или трудоспособного взрослого. После увеличения размеров прожиточного минимума краевой Соцфонд автоматически пересчитал размер пособий получателям в регионе. – Правда, что сохранены пособия по уходу за ребенком при выходе на работу? – Очень важная новелла. Да, с 2024 года родители не будут терять право на пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет не только при выходе на работу в период отпуска на неполный рабочий день, работу на дому и на дистанционную работу, но и в случае досрочного выхода из отпуска. Пособие также сохранится у тех, кто в период отпуска по уходу за ребенком трудится у другого работодателя. Помимо этого, с 1 января вступает в силу закон, позволяющий сохранить ежемесячные выплаты по уходу за ребенком-инвалидом родителям и опекунам, вышедшим на работу на условиях неполного рабочего времени. В том числе дистанционно или на дому. Это касается получателей ежемесячных выплат в размере 10 тысяч рублей по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства первой группы. – Вырастут ли в этом году больничные и декретные выплаты? – Декретные пособия и выплаты по больничному в 2024 году вырастут почти в 1,5 раза. Так, максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности вырастет с 83 до 122 тысяч рублей в месяц. Максимальная сумма пособия по беременности и родам увеличится с 383 тысяч до 565 тысяч рублей. Предельный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих родителей составит 49 тысяч рублей в месяц против нынешних 33,2 тысячи рублей. – Уже очень много сказано о повышении материнского капитала в 2024 году. Каким будет его размер? – С 1 февраля владельцам материнского капитала Социальный фонд проиндексирует на 7,5% материнский капитал. Размер маткапитала на первого ребенка увеличится на 44 тысячи рублей и составит 630 967,72 рубля, на второго ребенка увеличится на 58 тысяч рублей и составит 833 800,37 рубля. Если семья получила материнский капитал и уже потратила часть средств, индексируется только его остаток. Если, например, на сертификате осталось 135 тысяч рублей, то эта сумма будет проиндексирована на 7,5%. Кстати, проверить остаток маткапитала можно на портале госуслуг. – Но это ведь не все новшества, связанные с маткапиталом? – Верно подмечено. Здесь сразу несколько новелл. Итак, с 1 января 2024 года право на материнский капитал возникает только у родителей, имеющих российское гражданство на момент появления ребенка, который является гражданином Российской Федерации по рождению. В новом году увеличен период, в течение которого можно обратиться за выплатой из материнского капитала и получить деньги за все время с момента рождения ребенка. Ранее это было возможно в течение первых 3 месяцев с рождения. С 2024 года такая возможность у родителей будет в течение полугода после появления ребенка. Кроме того, теперь семьи могут осуществить за счет средств материнского капитала реконструкцию дома блокированной застройки, площадь которого может быть увеличена в целях улучшения жилищных условий за счет проводимой разрешенным способом реконструкции. Раньше такое распоряжение не было предусмотрено, поскольку реконструкция дома неизбежно затрагивала жилищные условия не только семьи с материнским капиталом, но и других владельцев дома. Еще одно нововведение коснулось отдельных категорий мужчин, у которых возникло право на получение маткапитала. Речь идет об отцах-одиночках, которые воспитывают детей, либо являются единственными усыновителями. С 1 января 2024 года вступил в силу закон, позволяющий им так же, как и матерям, направлять маткапитал на формирование накопительной пенсии. – Как изменились требования для пенсии по старости? – В 2024 году увеличился возраст выхода на пенсию по старости. Для женщин он составляет 58 лет, для мужчин – 63 года. Также изменились минимальные требования для назначения выплаты: для получения страховой пенсии в 2024 году необходимо не менее 15 лет стажа и 28,2 пенсионного коэффициента. – Ольга Михайловна, а как расширится спектр проактивных услуг Соцфонда? – Проактивный формат предполагает, что гражданам не нужно самостоятельно обращаться за назначением выплаты и предоставлять какие-либо документы. Социальный фонд будет сам оформлять меры поддержки на основании данных, которые поступают через систему межведомственного взаимодействия. С 1 января Социальный фонд перешел к оформлению в беззаявительном порядке социальных и страховых пенсий по случаю потери кормильца. Фонд назначает выплаты в течение 5 рабочих дней с момента получения сведений о потере кормильца. Данные поступают из органов ЗАГС. Также с 2024 года Социальный фонд начал оформлять в проактивном формате надбавки к страховой пенсии за стаж работы в районах Крайнего Севера. После принятия решения о перерасчете граждане получают соответствующее сообщение на портале госуслуг или по почте в течение трех рабочих дней. Важно отметить, что с нового года Социальный фонд поэтапно запускает единую цифровую платформу, которая будет широко использоваться в социальной сфере для решения различных задач.

Источник: ОСФР по Алтайскому краю

Взято отсюда.

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