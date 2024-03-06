Принято думать, что творить историю — дело сугубо мужское, а главные герои в ней — брутальные полководцы, мужественные правители, талантливые ораторы, революционеры и общественные деятели. Однако, в истории нашей страны существовало немало сильных и умных женщин, которые внесли свой неоценимый вклад в ее развитие. Женщины-ученые, женщины-императрицы, женщины-литераторы – именно они не раз круто поворачивая ход истории и культуры. Женщины, которые не раз опережали свое время, женщины, которые проявляли настоящую выдержку и невероятную твердость, женщины, которыми мы восхищаемся, и которым до сих пор стараемся подражать. Беседы “Женщины России : Великие и удивительные” прошли в группах 114/9, 116/9, 411/9 и 311/9. Книгия Ольга, Елизавета Петровна, Екатерина Великая, Софья Васильевна Ковалевская, Надежда Прокофьевна Суслова, Зинаида Виссарионовна Ермольева, Валентина Михайловна Борисова – Хроменко, Елена Григорьевна Морозова…. Воля, выдержка, талант, отвага и самоотверженность – верные спутники этих прекрасных женщин, сделавших историю нашего государства по-настоящему великой. Их нежные руки открывали множество дверей, их красота, ум и проницательность на годы, десятилетия и века остаются в памяти русских людей и всего мира. Их успехи в разных областях жизни – лучший пример мотивации и неудержимого стремления идти к своей цели, даже когда на пути встают преграды.

Взято отсюда.

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