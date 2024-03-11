Картошка в мундире: у бийчанина из-за коммунальной проблемы погреб стал горячим

В свои 86 лет Леонид Андреевич следит за домом и хозяйством, поддерживает огород

Весна на улицу Вторая Красносельская, в Сорокино, пришла неожиданно рано. Она выборочно «постучалась» лишь в два дома: земля около них оттаяла и стала рыхлой, излишне напитанной влагой, и даже яблоня распустила листики. Однако явление это не природное, а коммунальное.

Пар из погреба

Леонид Семенов построил дом в Сорокино по ул. 2-ая Красносельская 6/1 в 1989 году, и жалоб на землю у него не было никогда. К зиме со своего огорода в погреб всегда спускали множество заготовок, закруток, свежих овощей.

Леонид Семенов, житель дома ул. 2-ая Красносельская Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Проблема, которая может показаться «мелкой» в виду того, что затронула только два дома на улице, для пенсионеров очень серьезная. Все, что хранилось в погребе – теперь портится, потому что вместо прохлады там настоящий парник.

– Эта история началась с октября, – рассказывает нам Леонид Андреевич. – Но пока отопления не было, не так было заметно. Как дали отопление, все вокруг начало таять. Три недели назад я вызвал тепловиков, приехали, посмотрели, один залез в колодец, послушал, говорит – шипит, где-то, значит, порыв. Но сказали, пока не потеплеет, работать не смогут.

Бийск, ул. Красносельская Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Тем временем в погребе у Семеновых перестало быть прохладно.

– Морковка – пропала, капуста свежая, упакованная – пропала, свекла – на выброс, – махнул в отчаянии рукой мужчина. – Картошка-то и та вся проросла. А еще банок там было много, я перенес их в подполье, переместил хранение. Остался компот, на который надеялся, что сохранится.

ул. Красносельская, 6 Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Погреб устроен в самом доме, на веранде. Сделан по всем правилам, и верой и правдой служил много лет. На земле настелены доски, по бокам полочки. Воды от какой-то коммунальной аварии там нет, но земля сильно нагрелась, постоянно идет пар, на потолке – сплошной конденсат.

Яблони цветут

Потеплеет – тогда приедут искать проблему, пообещали Семеновым, и слово сдержали. Через десять дней после первого вызова на месте были специалисты СГК, которые все осмотрели и сказали хозяевам, что порыв, который изменил температурный режим участка земли, не на их трубах.

Бийск, ул. Красносельская Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

На магистрали очень высокое давление, и будь это горячая вода – била бы фонтаном. Но на другой день приезжали и с «Водоканала», проблему как «свою» – тоже не признали.

– Чья? Выходит, ничья. Я и говорю, тогда, только мое, получается? – удивляется пожилой человек.

Коммуникаций по улице много по улице 2-ая Красносельская проходит немало. Леонид Андреевич предполагает, что случился прорыв холодной воды в старой трубе малого диаметра, которая как раз проходит поперек магистральных от тепловиков.

Бийск, ул. Красносельская Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

– Труба идет по моему огороду и заворачивает к колодцу. И проблема в том, что идет постоянная подпитка этой холодной воды, она нагревается об горячие трубы и идет к нам, на угол, к веранде и в погреб. Сейчас там 10 градусов, а должно быть два, максимум – четыре градуса. Пар идет, с потолка вода льет, конденсат. У соседки – то же самое.

За забором все заболотилось, напиталось водой, даже тогда, когда стояли морозы.

– Они все люди грамотные, умные, но все в свою пользу, защищают свои интересы, – ворчит хозяин в ответ на вопрос, помог ли ему приезд специалистов.

Бийск, ул. Красносельская Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Идет третья неделя борьбы за восстановление температуры на участке. В том, что все это не «придумки», не пустые жалобы, можно убедиться лично. Любая лужа возле дома Леонида Андреевича – просто горячий источник. Вода в таких ямках – как парное молоко. Проталины, которые раньше были в пределах нормы, расширились.

Бийск, ул. Красносельская Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

– Чтобы проталина так близко подходила к дому, такого не было никогда, – качает головой бийчанин.

Но более всего его сердце болит за яблоньку, что стоит возле ворот в теплой и влажной земле. Еще до наступления весны она готовится к цветению: листики появились, вот-вот развернутся.

Бийск, ул. Красносельская Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

– Потом похолодает, все это отвалится, никакого урожая не будет. А сорт-то хороший, большие яблоки! – переживает Леонид Андреевич.

Взять, и перекрыть

Одно решение проблемы нашли в «Водоканале» – приехали и перекрыли трубу, которая, возможно, дала течь, подписали с хозяевами акт.

– Отключили, получается, холодную воду другому дому, – констатирует Леонид Семенов. – Если кран будет держать, то все успокоится, если нет – ситуация ухудшится. Но кран, в котором перекрыли пока воду, ему столько же лет, сколько этому дому – 30, он наверняка плохо держит.

Бийск, ул. Красносельская Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Видимых изменений нет в погребе у соседей с Красносельской пока нет, все так же парит.

– Пойму, что все хорошо, когда в погребе температуры не будет, – говорит пенсионер.

На запрос «БР» в пресс-службе СГК оперативно подтвердили, что специалисты действительно отреагировали на жалобу жителей ул. Красносельской.

– Наши коммуникации находятся в 10 метрах от погребов вдоль дороги. Сеть пролегает не глубоко. На заявке обследовали трубы как визуально, так и с применением специальных приборов. Утечек на наших коммуникациях нет. Но есть, видимо, проблема с коммуникациями холодного водоснабжения, – сообщили там.

Автор: Анна Сабанова

Автор главного фото: Сергей Кулыгин, "БР"

Взято отсюда.

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