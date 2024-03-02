“Козья тропка”: жители Сорокино рассказали о плохом состоянии дорог в поселке

По словам жительницы поселка, на главной дороге образовалась высокая колея, а тротуара и вовсе нет

Жительница поселка Сорокино обратилась в интернет-сообщество “ЧП Бийск” с жалобой на плохое состояние дорог в поселке, а именно – его главной дороги. По словам подписчицы, главная дорога в поселке, по которой едут автомобили и автобусы в Фоминское, Одинцовский Посад и Жаворонково, а дети ходят в школу и детский сад, находится в плачевном состоянии.

Главная дорога в пос. Сорокино Фото: https://t.me/biysknews2/30757

– Высокая колея, машины двигаются в полторы полосы. Тротуара нет вообще, он под завалом снега (на фото красная стрелка), вместо тротуара “козья тропка”, натоптанная жителями. А где дорога проходит мимо детского сада, так там люди детей прямо по проезжей части ведут, т.к. тротуара нет совсем!! – написала подписчица.

На неубранные дороги и заваленные снегом тротуары жалуются жители не только городских поселков, но и некоторых районов города.

Так, в чате главы города бийчане отметили ряд улиц, где есть проблемы с передвижением пешеходов. Это ул. Пугачева, пос. Котельщиков (после работы грейдера), ул. Кутузова, Больничный взвоз. Кроме того, недовольство горожан вызывают снегоотвалы на ул. Социалистической, которые уже начали таять и затапливать дорогу.

Ранее в чате сообщалось, что работы по очищению и расширению дорог продолжаются: грейдирование и вывоз снега и наледи проводили на улицах Ильи Мухачева, Иркутской, Революции, Советской, в пос. Котельщиков.

Автор главного фото: https://t.me/biysknews2/30757

Взято отсюда.

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