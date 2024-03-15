Крепость, пляж и общепит: что может появиться у набережной в Бийске

В Бийске провели общественное обсуждение строительства набережной в сквере Фоменко

Бийск намерен участвовать во Всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Заявить на него наукоград намерен проект набережной в старом центре.

По задумке администрации города, набережную можно проложить от здания по ул. Кузнецкая, 63, и пер. Партизанского до пр. Кирова. Это более 600 метров вдоль сквера Фомченко.

Берег Бии у сквера Фомченко Фото: Сергей Кулагин, “БР”

Одним из этапов подготовки документации к конкурсу должно было стать общественное обсуждение проекта. Такая встреча прошла в “Шукшинке”. В стенах библиотеки общественники, историки, спортсмены, представители сфер ЖКХ, образования и искусства поделились своим видением, какой должна стать набережная.

Предложений было много, споров тоже. Пожалуй, единственное, в чем сошлись все участники, – нельзя забывать о том, что это место в первую очередь “отправная точка” в истории Бийска, и это необходимо учитывать при наполнении объекта. А потому прозвучали предложения воссоздания на этом месте стилизованных элементов бийской крепости. И даже детские площадки, которые сегодня ставят в обновлённых парках, предложили делать не из привычного яркого пластика, а, например, из дерева.

Сквер Фомченко Фото: Сергей Кулагин, “БР”

К тому же на месте сквера Фомченко до революции располагался Троицкий собор – главный собор Бийска, разрушенный в 1934 году.

Здесь же – могилы бийских священников и меценатов, в том числе купцов Морозовых. В связи с этим возникли споры – уместно ли будет рядом создание пляжа, к идеи которого подталкивает близость реки.

Велосипедные дорожки тоже вызвали споры. С одной стороны в городе не хватает мест, где можно беспрепятственно и вдалеке от транспортного потока покататься на велосипеде, роликах или скейте, с другой – такое “соседство” могут не оценить пенсионеры и мамы с колясками.

Сквер Фомченко Фото: Сергей Кулагин, “БР”

А вот точки общепита нужны. В этом сошлись почти все участники обсуждения. Правда, были оговорки, что это должны быть заведения доступного ценового сегмента, не рестораны. Перекус нужно учесть, если это место рассматривается как территория для семейного отдыха. Также нужно предусмотреть наличие туалетов.

Обязательное условие для востребованности набережной – парковки. Их нужно предусмотреть заранее, иначе поставить машины будет просто некуда – дорога по ул. Льва Толстого в районе сквера не самая широкая.

Были и другие предложения – разместить здесь спортивные площадки, зоны тренировки собак, прокат лодок и водного инвентаря, организовать “раскопки” для детей, а были предложения и вовсе “оставить все как есть”. Понятно одно – все пожелания бийчан вместить на одном участке едва ли будет возможно. Проектировщики должны по итогам встречи подготовить свое видение архитектурной концепции набережной и представить её вновь на общественное обсуждение через несколько месяцев.

Подробнее о том, как проходила сессия по обсуждению облика будущей набережной, читайте в ближайшее время на сайте “БР“.

Автор главного фото: Сергей Кулагин, "БР"

Взято отсюда.

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