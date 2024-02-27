Межрайонная ИФНС России N1 по Алтайскому краю напоминает

26 февраля 2024 года истекает срок представления уведомления об исчисленных суммах по: -НДФЛ, удержанному с 01.02.2024 по 22.02.2024; -страховым взносам за январь 2024 года; -транспортному налогу за 2023 год; -налогу на имущество по кадастровой стоимости за 2023 год, -земельному налогу за 2023 год. Уведомление об исчисленных суммах по имущественным налогам (имущество, земля, транспорт) предоставляются юридическими лицами. Срок уплаты по уведомлению об исчисленных суммах налогов, страховых взносов – не позднее 28.02.2024.

Взято отсюда.

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