Мэр Бийска рассказал, какое оборудование отправили в зону СВО

В зону СВО отправили необходимую аппаратуру

Глава города Виктор Щигрев на своем ТГ-канале рассказал, что от Бийска бойцам в зону специальной военной операции передали необходимую аппаратуру, в том числе и подавители дронов.

Оборудование. Фото: телеграм-канал Виктора Щигрева

Также отправили военнослужащим палатки.

Палатки в зону СВО. Фото: телеграм-канал Виктора Щигрева

Мэр выразил слова благодарности всем, кто принимал участие в сборе средств и закупке оборудования.

Фото: телеграм-канал Виктора Щигрева

“Верим в наших ребят! Желаем Победы!“, – отметил Щигрев.

Автор главного фото: телеграм-канал Виктора Щигрева

Взято отсюда.

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