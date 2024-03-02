Мохнатые истории: как бийский ветврач спасает жизни погибающих животных

Домашний питомец становится неотъемлемой частью семьи, жизнь и судьба которого напрямую зависит от хозяина

Каждый человек ищет себе профессию по душе. Одни рискуют своей жизнью на работе, другие спасают чужие жизни. Трудностями своей профессии и удивительными случаями, с “БР” поделилась ветврач Олеся Кожевникова

Уютно и по-домашнему

Зайдя в клинику, погружаешься в светлую и уютную атмосферу, как дома. В ней есть три постоянных обитателя, которые проживают здесь уже длительное время. 16-летняя кошка-долгожительница постоянно сидит в клетке.

Ветклиника. Коты Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Муся три года живет с опухолью в головном мозге, но ей это никак не мешает. Она донор крови для больных кошек. Ее любимое место в клиники – на шкафу за стойкой администратора.

Ветклиника. Кошка Фото: Сергей Кулыгин, «БР»

Самый важный постоялец – кот Бриллиант. В клинику его принесли котенком, хотели усыпить из-за серьезного заболевания. Однако он смог вылечиться и сейчас разгуливает по клинике, ласково приветствуя посетителей и очаровывая их своим видом.

Ветклиника. Коты Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Также на стационаре лежит 13-летний пес, который совсем недавно перенес инфаркта.

Ветклиника. Собаки Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

– Клиника работает на протяжении 16 лет. Одно время совмещала ветеринарную работу с клубом любителей кошек и питомником шотландских вислоухих. Сейчас питомника уже нет, доживают только старички, – поделилась Олеся Владимировна . – Началось все с появления первой в моей жизни вислоухой кошки, после чего я открыла клуб и питомник. Кошек было очень много, мы даже ездили на выставки. Это была не работа, а дорогое хобби, которое только иногда приносило доход. Помню, как ездили на выставки, тратили на поездки по 10-12 тыс. руб. и возвращались счастливые домой с наградой в виде кубка за 300 руб. Потом у меня родилась младшая дочка, и на этом все закончилось. Пути разошлись. Масштаб работы стал слишком большой: дом, ребенок, основная работа. Пришлось расставлять приоритеты. Есть еще одна причина, по которой я отказалась от своего хобби – кошка погибла во время родов. После нее как отрезало, желание перегорело. Да и ветеринария, которая была моей мечтой с детства, откладывает сильный отпечаток. После всего увиденного на работе, больше не хочется лишний раз рисковать своими питомцами ради котят.

Олеся Кожевникова, руководитель ветклиники «Вира» и ветврач по совместительству Фото: Сергей Кулыгин, “БР” От хомячка до игуаны

Специалисты готовы вылечить всех: от простых питомцев до экзотических и необычных. Также на прием к ветеринарам жители города приводят бездомных пациентов. Однако спасители не торопятся забирать их к себе домой. В таком случае сотрудники ветеринарной клиники пристраивают животных либо в питомник, либо в добрые руки новых хозяев.

Ветклиника. Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

– На прием к нам приносят кошек, собак, хомячков, свинок, шиншилл, крыс, попугайчиков. Из необычных животных – игуана, – поделилась Олеся Кожевникова . – Они все могут болеть тем же самым, что и человек. Им также ставят уколы, капельницы, проводят операции, МРТ и многое другое. Однажды был такой случай. Неподалеку от клиники живет стая собак. Их периодически подкармливают. Как-то раз женщина принесла к нам одну из них. Она тихонечко умирала. Ветеринары обнаружили у животного диабет и начали лечение. Все это время собака находилась на стационаре. В один из дней мой напарник приехал на работу и не обнаружил ее на месте. Казалось бы, тут замкнутое пространство, куда можно убежать. Животное оказалось очень умное. Каким-то образом собака выбрала именно то окно, где нет москитной сетки, отгрызла ручку, открыла окно и сбежала. Спустя время мы ее нашли, вернули в клинику, посадили в клетку, но на следующий день она прогрызла ее. Сейчас собака находится в приюте.

Жемчужные примочки

Работа ветврача в первую очередь заключается в спасении жизней. Нужно иметь хорошее самообладание, высокую стрессоустойчивость веру в свои силы, чтобы быть готовым к любому исходу событий и справиться с различными трудностями.

Ветклиника. Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

– Перед тем как взять животное, нужно подумать об ответственности. Завести питомца – это как родить ребенка, жизнь которого полностью зависит от родителей, – рассказывает Олеся Владимировна . – Как и у обычных врачей, у нас есть владельцы, которые готовы лечить животное любыми способами, даже народными средствами, лишь бы не лекарствами и антибиотиками. Была одна женщина, которая три недели делала жемчужную примочку коту на абсцесс – это такая шишка с гноем. Она растирала жемчужные бусы в пыль и прикладывала коту на шею с 100-процентной уверенностью, что это поможет. Однако все равно привезла животное к нам. Кот, конечно, выжил, но благодаря своим немалым усилиям. Он боролся за жизнь, как мог.

Шанс есть всегда

Ветврачам тяжело, когда пациенты умирают, когда бессилен перед болезнью или решением хозяев. Сложно оставаться равнодушным и не выгореть эмоционально после тяжелого рабочего дня, проведенного с больными. Однако когда животное идет на поправку, на душе становится радостно до слез. Понимаешь, что своими силами, знаниями и трудом подарил пациенту шанс на вторую жизнь.

Ветклиника. Коты Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

– Всем, кто находится дольше суток в стационаре клиники, начинаешь сопереживать. Мы стараемся не привязываться к животным, но у меня не получается. Не знаю, как у остальных врачей, – поделилась Олеся Кожевникова . – Профессионального выгорания нет. Иногда от сильной усталости хочется бросить все, но мне хватает двухнедельного отпуска, чтобы восстановиться. Как говорит мой муж, я фанатка своей работы. А вообще у ветеринаров профессиональное выгорание случается очень часто. Тяжело пережить, когда что-то идет не так, как хочется. К некоторым пациентам привыкаешь очень сильно, потому что кормишь их, лечишь и выхаживаешь. Недавно я сама приобрела 60 кг счастья – полуторогодовалого алабая с ампутированной лапой. Хозяева пришли его усыплять. Шансов на выживание не было. Три недели собака ничего не ела. Но произошло невероятное – пес встал и впервые поел. После чего мы с ним как-то очень подружились, и я забрала его к себе домой.

Ветклиника. Коты Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

В знак благодарности за спасенную жизнь своего питомца, хозяева вручают сотрудникам клиники необычные, даже магические подарки – природные камни. У сотрудников с ними связаны различные приметы и традиций. Даже есть свой домовой, только называется он по-другому – клиниковский.

Автор: Ольга Кузнецова

Автор главного фото: Сергей Кулыгин, "БР"

Взято отсюда.

новости республики алтай сегодня , новости республики алтай сегодня горного алтая свежие ,