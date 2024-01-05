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На трассе Бийск-Барнаул произошло жесткое ДТП

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На трассе Бийск-Барнаул произошло жесткое ДТП

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются

4 декабря на трассе Бийск – Барнаул в районе поворота на Плешково произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, сообщает News. Алтай . 

Авария Фото: @drom_22_biysk

На кадрах видно, что столкнулись два автомобиля иномарка – Toyota Corolla и грузовик. От удара легковой автомобиль смяло.

Авария Фото: @drom_22_biysk

На месте работают спасатели и брагада скорой медицинской помощи.

Информации о пострадавших пока нет.

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

Автор главного фото: @drom_22_biysk

Взято отсюда.

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