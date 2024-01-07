На трассе в Зональном районе столкнулись три транспортных средства, погибли двое

По предварительным данным, четверым детям потребовалась медицинская помощь

7 января на трассе в Зональном районе около села Плешково столкнулись три транспортных средства, одно из них – микроавтобус, сообщила помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.

В результате ДТП два человека погибли, четверым детям потребовалась медицинская помощь.

Смертельное ДТП в Зональном районе Фото: предоставлено Марией Антошкиной

Причины и условия ДТП выясняются.

Автор главного фото: предоставлено Марией Антошкиной

Взято отсюда.

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