Новая жизнь: как бывший бийский заключенный переписал свою судьбу

Нормальная жизнь после тюрьмы существует, просто не каждому хватает сил и терпения, чтобы изменить ее в лучшую сторону.

Судьба бывает непредсказуема: сегодня человек ведет обычный образ жизни, а завтра один неверный поступок может перевернуть весь повседневный быт с ног на голову, лишить его права на свободу. О жизни в неволе и измененной судьбе после зоны «БР» рассказал Роман (имя изменено), заключенный в прошлом, в настоящем – успешный человек, добившийся карьерного роста и создавший замечательную семью.

Фото: кадры с выпуска ТВ про СИЗО «Наступил на стакан» – Роман, как ты жил до того, как лишился свободы?

– Вернулся из армии, устроился на работу, но мне пришлось оттуда уйти, так как платили мало. Хотел служить по контракту – не взяли, тогда устроился на завод грузчиком, где проработал год. Меня все устраивало, и зарплата была хорошая. Позже познакомился с девочкой, стали жить вместе, тут уже понемногу начал «наступать на стакан» – после работы по чуть-чуть выпивал, и меня затянуло.

Первая судимость в 2007 году была условной. Сидели в компании, выпивали, и друг зачем-то отдал мне свой телефон – новую раскладушку с плеером. После этого мы еще немного посидели и разошлись по домам, телефон так и остался у меня. Наутро раздался звонок в дверь, за ней стояли сотрудники полиции, которые забрали меня в отдел за кражу телефона. Оказалось, заявление написала мама приятеля, с которым выпивали. Я объяснил правоохранителям ситуацию, сразу же отдал телефон, но было уже поздно – заявление не отозвать. Единственный вариант, который мне предложили, – примириться с другом на суде, тогда срока можно избежать.

По итогу ничего не получилось. Позвонил другу, но на заседание суда он не пришел. Тогда мне дали полтора года условно, назначили обязательные отметки в участке, запретили посещать кафе и бары. В период условного срока один раз не явился на отметку, за что выписали штраф, вторая моя неявка обернулась повторным штрафом, сумма которого стала больше.

Фото: кадры с выпуска ТВ про СИЗО Думал, что вернусь, однако домой меня больше не отпустили – За что тебя отправили на зону?

– Я поругался со своей девушкой, пошел ночевать к матери, по дороге домой встретил приятеля. Мы решили немного выпить, в итоге просидели всю ночь у него дома. Утром проснулись –надо было опохмелиться, отправились в магазин взять все необходимое: еды, сигарет и выпивку. Подходя к дому, мой приятель заметил своего друга. Парню было сильно плохо с похмелья, и я предложил ему пойти с нами.

Снова сидели, выпивали, все было нормально, но тут приятель попросил меня помочь ему передвинуть мебель в другой комнате. Пока мы отсутствовали, гость, которого приютили, попытался украсть у меня из куртки деньги – приятель застал его за этим делом. Когда проверил карманы, то недосчитался 100 рублей. Заметив, что у парня сжат кулак, я надавил ему на руку, и деньги выпали.

У меня под рукой оказалась бутылка водки, я ударил его по голове. Парень упал и потерял сознание, тогда я поднял его, посадил на стул, облил водой, чтобы привести в чувство. На вопрос: «Зачем это сделал?» – последовал ответ: «Не знаю». Тогда я начал его избивать, раздел до трусов и отправил на улицу. Через 10 минут он замерз и вернулся за вещами, забрал их и куда-то ушел. Выпив еще немного, я отправился домой.

Через четыре часа за мной приехали сотрудники полиции, посадили в машину, где мы снова собрались компанией, с которой расстались несколько часов назад. Началось: отдел, допросы, судебная экспертиза. В итоге я взял вину на себя. Мне вменили статьи: разбой, грабеж и тяжкое причинение вреда здоровью.

После всего я покинул город, на отметки не приходил, но так как у меня было последнее преду­преждение, по возвращении домой меня вызвали в суд. Когда пришел на заседание, был уверен, что меня снова отпустят, но дали год колонии поселения. В самой колонии я не находился, 11 месяцев провел СИЗО, пока шло следствие.

– Как отреагировали родные на приговор?

– Когда меня посадили, мама осталась одна, у нее больше никого не было. Конечно, она сильно расстроилась, переживала, плакала. Мама приезжала ко мне в СИЗО на свидания, возила передачки, но перед отправкой в лагерь я ей сказал: «Больше ездить не нужно, у меня все будет хорошо. В лагере я не пропаду со своей головой».

Фото: кадры с выпуска ТВ про СИЗО Чай, конфеты и теплый прием – Как складывалась твоя жизнь в неволе?

– Пока сидел в СИЗО, удалось переквалифицировать преступления на более легкие, и из запрашиваемых пяти лет строгого режима мне назначили три года общего режима.

Далее нас отправили в рубцовский лагерь, через Барнаул, где мы находились 18 дней. За это время всех прибывших пытались заставить вступить в «актив зоны» – это заключенные, которые сотрудничают с администрацией. Но я отказался, за что был избит. Зато после этого больше не трогали, так как поняли, что меня не получится переубедить. Из нашей компании, которую из Барнаула направили в Рубцовск, таких, как я, было6–7 человек, а основная масса перешла в ряды «активистов».

В Рубцовске нас посадили на карантин, после чего началось распределение по баракам. Меня привели на комиссию, где я сказал, что работать не собираюсь. Но меня все равно направили в барак, где жили те, кто работает, например убирает территорию. Были и другие, которые жили по своим законам, но с такими администрация колонии боролась.

Когда я зашел в барак, сильно удивился. То, что показывают в фильмах про тюрьму, – все неправда. Меня тепло встретили: предложили чай, кофе, конфеты. На первое время дали все необходимое и разрешили пользоваться общим котлом, пока не получу свою передачку.

Так как я был неглупый, меня быстро привлекли к общим делам: через меня проходила почта внутри лагеря и много чего еще. Среди своих я занимал позицию «в авторитете», мне доверяли.

Фото: кадры с выпуска ТВ про СИЗО Затянула блатная романтика – Как ты себя чувствовал на зоне?

– Первое время не мог адаптироваться, сильно переживал, хотя знал, что все будет нормально, потому что у меня сидело много друзей в лагере. Только спустя 2–3 месяца получилось освоиться. Начал ходить по баракам, знакомиться с людьми, интересоваться, чем они живут, так как некоторые вещи для меня были непонятны. Как оказалось, жить можно везде, даже здесь.

Фото: кадры с выпуска ТВ про СИЗО – Находясь в неволе, ты переосмыслил что-нибудь?

– Пока сидел, нет. Наоборот, у меня даже было желание идти дальше по этой иерархии. Затянула блатная романтика. Перемены во мне начались чуть позже, когда на зоне ужесточили режим, например заставили заключенных заправлять койки.

Те, кто отказался, отправились в изолятор на 15 суток. Так нас пытались переломить несколько раз. Я, например, в общей сложности за свои отказы просидел в изоляторе больше месяца.

Когда меня выпустили и я вернулся в барак, увидел, что во всей секции кровати были заправлены «по-белому», то есть как и требовалось. Получается, что все сдались, и мы просто так страдали в изоляторе, нормально не пили и не ели.

Было еще несколько ситуаций, после которых я разочаровался в братстве.

Фото: кадры с выпуска ТВ про СИЗО От звонка до звонка – Ты освободился по УДО?

– В условно-досрочном освобождении мне отказали. По словам отрядного, я был злостным нарушителем, у которого нет поощрений. Я вообще перестал выполнять все требования, и меня поместили в изолятор. Откуда выпустили за две недели до окончания срока.

Срок я отсидел полностью, от звонка до звонка. Вышел на свободу в 2011 году по весне.

Фото: кадры с выпуска ТВ про СИЗО Никуда не брали из-за судимости – Как складывалась жизнь после выхода на свободу?

– Около месяца почти не выходил из дома, иногда только мог постоять возле подъезда, но очень остро реагировал на все, что происходило вокруг, на мат например.

Пытался устроиться на работу, но меня нигде не брали из-за судимости. Выпивать так и не бросил.

Первый раз на работу мне помог устроиться приятель. Укладывал брусчатку и тротуарную плитку. Но осенью пришлось уволиться, так как сезон работы подошел к концу и стали мало платить.

Без нарушений на свободе не обошлось: выпивал возле дома, и мимо проезжали сотрудники полиции, которые выписали штраф.

Следующее место работы – СТО. Был слесарем по ремонту автомобилей. Но в скором времени контора закрылась. Тогда я пошел работать на другую СТО.

И тут я «заработал» административное наказание – три года надзора, правда, уже не помню, за какой случай. С 22 до 06 часов мне нужно было находиться дома, не посещать бары и кафе.

После административки место работы не поменял, продолжил выпивать, но на смену ходил постоянно, не прогуливал. Однажды задержался после работы на пять минут и не пришел вовремя домой. Мне выписали штраф.

Не испугалась и стала моей женой – Как складывалась личная жизнь?

– Познакомился с девушкой, которая была вся «правильная»: не пила, не курила и никогда не общалась с такими, как я. Мне даже в голову не могло прийти, что она станет моей женой. Не знал как с ней познакомиться, в итоге просто написал ей в интернете. Мы общались, она много раз звала меня гулять, но мне приходилось отказываться, каждый раз придумывать отмазки, так как был под надзором.

Однажды у нас получилось встретиться пораньше. В этот же день я рассказал ей всю правду о себе, с самого начала. Она была в шоке. Мне казалось, что на этом все закончится, но она оказалась настойчивой, и мы продолжили общаться.

Прошло какое-то время, я решился посоветоваться с инспектором о том, как мне лучше сделать, чтобы снять надзор, ведь мне нужно было налаживать личную жизнь. Инспектор с пониманием отнеслась, помогла собрать все необходимые бумаги, дала хорошую характеристику. В суде я объяснил причину: мне 26 лет, прихожу домой с работы в 21 час, времени на личную жизнь нет, сейчас встречаюсь с девушкой, которая постоянно зовет меня гулять,а я не могу.

После моей истории присутствующие в зале суда посмеялись, но позже удалились для принятия решения. С меня сняли надзор, оставив только обязательные отметки и оповещение куратора о выезде за пределы города.

С этого момента моя жизнь начала складываться удачно. Через год отношений мы с девушкой поженились, стали настоящей семьей. Я переосмыслил многое, бросил пить, курить, полностью изменил свой образ жизни.

Фото: кадры с выпуска ТВ про СИЗО – Можно сказать, что благодаря жене ты изменился?

– Если бы не она, то у меня была бы совсем другая жизнь, скорее всего, не очень хорошая. Мы вместе через многое прошли, она мой стимул жизни.

Спасибо моей жене и маме, что они не бросили меня и подбадривали. Мама купила мне машину в кредит. В тот момент я понимал, что если начну заниматься чем попало, то она не сможет одна платить за нее, так как на пенсии. Мое плохое поведение создало бы ей много проблем.

– А что было раньше смыслом твоей жизни?

– Раньше у меня вообще его не было. Я метался. А сейчас мы с женой ставим цели и стремимся к ним. Нам всегда хочется двигаться дальше и делать все для комфортной жизни. Мы многое прошли вместе. Жили с женой на съемной квартире, денег не хватало, на работу толком никуда не брали. А потом мне подвернулась достойная работа, на которой тружусь в настоящий момент – занимаю неплохую должность, параллельно учусь, получаю хорошую для Бийска зарплату. Пять лет назад мы с женой взяли ипотеку, которую недавно погасили. Взяли кредит и поменяли старую машину на новую.

Наша семья живет в достатке и ни в чем не нуждается, все благодаря поддержке со стороны жены и мамы.

Зона оградила меня от худшей жизни – Жалеешь ли ты о переломном моменте, который произошел в жизни?

– О том, что произошло, не жалею. Неизвестно, как могла сложиться моя судьба, останься я на воле. Когда меня посадили, большая часть друзей, с которыми общался, подсели на иглу. Можно сказать, что зона оградила меня от этого всего.

– Как ты относишься к стереотипу, что жизни после тюрьмы не существует?

– Жизнь после тюрьмы есть. Главное – вовремя все переосмыслить, переломить себя, не совершать больше правонарушений и надеяться на лучшее. Туда возвращаются только те, у кого нет цели в жизни, они даже не пытаются стремиться к лучшему.

Как бы хорошо я не сидел на зоне, где мог позволить себе все, дома все-таки лучше. Я вовремя все переосмыслил, ведь у меня была поддержка.

– Какой бы ты дал совет тем, кто находится на грани, переступив которую, можно оказаться за решеткой?

– В первую очередь стоит подумать о близких, о родителях, потому что они – самое святое в жизни. Попытаться понять, что они чувствуют, когда дети заставляют их переживать. Во-вторых, нужно хорошенько все обдумать и понять: в тюрьме делать нечего. Там человек деградирует, психологически падает. В-третьих, нужно начать работать, хоть кем. Надо стремиться сделать каждый день своей жизни лучше. Выход можно найти всегда, главное – прилагать усилия.

После выхода с зоны я много раз разочаровывался, сталкивался с трудностями, но мои близкие не давали падать духом. Сила воли, поддержка семьи и упорство помогли мне построить для себя и своих родных благополучную жизнь.

Автор: Ольга Кузнецова

Автор главного фото: кадры с выпуска ТВ про СИЗО

Взято отсюда.

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