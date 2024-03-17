От самых маленьких до самых пожилых: кто голосует в Бийске в третий день выборов

Бийчане идет на участки с детьми и вызывают членов УИКов для надомного голосования

В Бийске идет третий день голосования на выборах президента. Бийчане приходят на участки по одному и семьями, а те, кто дойди до урны в стенах УИКа не может – заранее вызвал членов комиссии для надомного голосования.

Председатели участковых комиссий говорят, что традиционно воскресенье является днем, когда на участки бийчане идут активнее. Это привычка, сформированная годами, когда на выборы давался только один день. Даже голосовать вне стен помещения бийчане хотели бы именно в воскресенье.

Выборы-2024 Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Из ГДК на дом к бийчанам уходят с переносной урной для голосования. На участке есть избиратели, которым уже за 90 лет, и добраться до участка им было бы непросто. Однако своим избирательным правом они намерены воспользоваться, как и прежде. Закон это позволяет.

Встречают на участках в день голосования и самых маленьких. Избирательное право они получат в день совершеннолетия, а пока у них другая особо ответственная миссия – опустить бюллетень, галочку в котором поставили родители, в урну. Ирина пришла на участок с детьми. Самый маленький член семьи спокойно сопит в коляске. А вот 7-летний Дима уже второй раз голосует с мамой.

Выборы-2024 Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

– Мы всегда ходим на выборы всей семьей. Прошлый раз голосовали в сентябре, выбирали губернатора. Так что Дима уже второй раз отдает бюллетень, – рассказывает Ирина.

Мальчик говорит, что вежливая машина, которая здоровается с избирателями, а потому благодарит их за сделанный выбор, ему очень понравилась.

Счет на проголосовавших уже идет на сотни. Так, 500-м избирателем, пришедшим на участок №382, стала Татьяна Орлова. КОИБ – комплекс обработки бюллетеней торжество об этом объявил. На память избирателю – Конституция в подарок.

Выборы-2024 Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

– Я, как жена военнослужащего, считаю своим долгом прийти на участок и сделать свой выбор, – говорит Татьяна. – Воскресенье выбрала потому, что считают этот день – днем для семьи. А страна – это и есть моя семья.

Автор главного фото: Сергей Кулыгин, "БР"

Взято отсюда.

новости республики алтай последние горного алтая , новости алтая и барнаула ,