Отец Димитрий Щербаков: Пусть в сердце загорится Рождественская звезда

Большинство мирских людей почти ничего не знают о жизни священников вне храма

Накануне одного из главных христианских праздников – Рождества Христова мы поговорили с отцом Димитрием Щербаковым о быте и укладе его дома, а также о главных семейных ценностях.

– Отец Димитрий, как вы стали священнослужителем?

– Я родился и вырос в Барнауле в обычной рабочей семье. Мой отец – атеист, а мама была верующей. Часто она брала меня с собой в храм. Служение Богу – мой осознанный выбор. В 2005 году я окончил факультет политических наук, отделение теологии Алтайского государственного университета. Потом продолжил получать образование, но уже в заочной форме – в 2016 году окончил Барнаульскую духовную семинарию. Мое первое место службы – диаконом в Никольском храме Барнаула. Через год в Покровском кафедральном соборе епископом Барнаульским и Алтайским Максимом я был рукоположен в сан иерея.

В 2012 году был назначен настоятелем Покровского храма в Бийске.

В настоящее время я настоятель двух храмов – святителя Макария в селе Лесном и иконы Божией Матери «Знамение» в селе Малоенисейском, а также штатный священник Успенского собора.

– Расскажите о вашей семье.

Нашему браку с Татьяной Евгеньевной Щербаковой уже 20 лет. Супруга занимается домохозяйством и благотворительностью. У нас трое детей – дочь и двое сыновей. Маша старшая, ей 17 лет. Сейчас она учится в медицинском колледже по специальности «Сестринское дело». Михаилу 14 лет. Я его иногда беру с собой в храм, он с удовольствием помогает. А сейчас сидит в комнате, готовится к коллоквиуму. И Михаил, и младший сын Антон учатся не в православной гимназии, а в обычных школах. В свободное от учебы время дети занимались биатлоном и лыжами, но сейчас отошли от спорта.

– Ваша дочь планирует стать медсестрой. Как церковь относится к медицине?

По большому счету христианство и медицина разными способами решают одну задачу – исцеление и спасение жизни. Поэтому не нужно их ставить в противовес друг другу. Есть такая притча:

Тонет человек и молится: «Господи, спаси меня»! Вдруг к нему бревно подплывает. Тонущий игнорирует его и продолжает просить помощи у Бога. Мимо проплывают второе и третье бревна. Человек не обращает на них внимания и продолжает молиться. Думает: «Меня Бог спасет». В результате утонул, а Господь ему говорит: «Я же присылал тебе помощь, что ж ты ею не воспользовался?»

Так что не стоит доходить до абсурда.

– Многие считают, что в семьях священников домашняя работа лежит сугубо на женских плечах. Так ли это?

– У нас, как и в мирских семьях, по-разному бывает. Я не считаю зазорным помочь супруге. Сегодня у меня был обычный рабочий день. Я пришел после службы, отдохнул и сейчас разговариваю с вами и готовлю. Пост идет – к ужину будет морковка по-корейски. На праздники мы себе и шашлыки, и манты позволяем, люля-кебаб готовим. Все, как в обычных семьях.

– Расскажите о благотворительных проектах, которыми занимается ваша супруга.

– Я являюсь председателем совета АРМОО «Покров». Это некоммерческая организация, реализующая грантовые проекты. Мы проводим благотворительные акции, направленные на оказание помощи нуждающимся. Развозим по деревням продуктовые наборы, средства гигиены, игрушки. Наши специалисты отвечают на вопросы, касающиеся условий и порядка получения поддержки. Сейчас моя супруга вместе с Мариной Викторовной Тарасенко готовится к рождественским праздникам. Это обязательно будет концертная программа, подарки повезем по детским домам.

Успенский собор Фото: Сергей Кулыгин, “БР” – Как проходят вечера в вашей семье и бывают ли выходные дни у священнослужителей?

– В каждой семье вечера проходят по-разному. Нельзя сказать, что у священно­служителей есть какие-то стандарты. Кто-то любит готовить, а кто-то терпеть не может стоять у плиты, зато мастерит с удовольствием. Нашей священнической зарплаты не всегда хватает, поэтому некоторые еще параллельно где-нибудь подрабатывают. Я нормально отношусь к готовке. Еще мы с супругой любим петь. Особенно русские народные песни. Наш любимый репертуар за праздничным столом: «Ой, мороз, мороз», «Ой, то не вечер». Приближается Рождество, значит, будут колядки. В них мы прославляем Христа. Поздравляем колядными песнями владыку, прихожан, своих друзей-священников.

Жизнь священнослужителя неразрывно связана с приходом. В нем мы совершаем службы, таинства и требы. Батюшки у нас так шутят: понедельник – это священнический выходной. Самая большая нагрузка в субботу и воскресенье. А вообще, в разных храмах по-разному. Вот я, допустим, являюсь одним из священников большого собора. Кроме меня в нем еще несколько священников. Мы чередуемся – неделю ты служишь, неделю дежуришь, неделю на выездах совершаешь требы и неделя у тебя выходная. Но что значит для священника выходная неделя? Он в это время какие-то дела по приходам выполняет. Естественно, суббота, воскресенье – всегда приход. Ты едешь в него, если на архиерейской службе не присутствуешь. Я половину лета каждую выходную неделю стройкой в Малоенисейском приходе занимался. Так что жизнь у нас разноплановая. Современный священник должен быть грамотным руководителем, хорошо ориентироваться в правовых вопросах. Я являюсь юридическим лицом нескольких организаций. Это обязывает к знанию многих нюансов. У нас ведь проверки разные часто бывают, например на предмет пожарной безопасности. Если храм строящийся, нужно в проекте разбираться, решать вопросы по финансированию работ. Иногда священнику приходится преподавательской деятельностью заниматься. Представители иерейства обязаны не отставать от жизни, быть эрудированными, начитанными, оставаться в курсе основных политических событий в мире. Порой, чтобы отвечать на сложные вопросы прихожан, нужны острый ум и тонкое чувство юмора. В большой степени от поведения священника зависит, смогут ли люди довериться церкви и таким образом прийти ко Христу.

– У вас дружная семья? Какие вещи не приемлете?

– Мы, конечно, дружная семья, но не святая же! Бывают и у нас разногласия по некоторым житейским вопросам. У каждого свои взгляды. Но мы умеем уступать, в чем-то супруга, в чем-то я. Что толку спорить, если твой оппонент лучше разбирается в данном вопросе? Больших, серьезных скандалов у нас, конечно, не бывает. Я ни приемлю рукоприкладства, никогда не напьюсь «до поросячьего визга».

Отец Димитрий Щербаков. Фото: Сергей Кулыгин, “БР” – Ваши дети учатся в обычной школе. Не секрет, что молодежь сейчас курит, сквернословит. Насколько детям священника удобно в таких условиях?

– Часто у мирских складывается идеалистическое представление о людях, работающих в церквях, и об учащихся православных гимназий. Конечно, в них больше нравственного и морального устоя. Но это не значит, что в церкви или гимназии вы никогда не столкнетесь с подобным поведением. Люди везде одинаковые. Церковь – это что? Это своего рода больница. В больницу люди приходят немощные, слепые, вот и в церковь приходят хулиганы, разбойники, блудники. Оторваться от греховных привычек – большой и тяжелый труд. Но, слава Богу, человек пришел в церковь и пытается это сделать, борется. Полностью избавиться от всех грехов редко у кого получается.

Современные дети пытаются научиться курить и материться они умеют. Соблазн сейчас большой везде. Даже мимо наших детей это не проходит. Но мы пытаемся объяснить, донести до них, что есть правильные вещи, а есть неправильные, что вот это – норма, а это – грех, и вообще этого делать не стоит. У каждого человека проходит эволюция взглядов.

– Какие главные нравственные ценности вашей семьи?

– В первую очередь цементирует наши отношения вера в Бога. Она формирует в нас понимание, что брак – это святое. Каких бы тяжелых ситуаций не возникало, ссор или еще чего-то, стараешься даже мысли не допускать о разводе. Вера – она скрепляет отношения. Другие ценности – это любовь, ответственность друг за друга. Потому что без ответственности все пустится на самотек, а это ни к чему хорошему не приведет.

– Батюшка, какие будут ваши пожелания горожанам на Рождество?

– В этот великий день верующие славят Спасителя и его Мать – Пресвятую Деву Марию. Хочу пожелать, чтобы в сердце каждого человека зажглась Рождественская звезда, которая привела бы его ко Христу. А тот, кто уже пришел ко Христу, пусть свидетельствует своей жизнью, что Христос – любящий Бог, воплотившийся в этом мире для того, чтобы спасти нас от греха и смерти и чтобы сделать нас чуточку лучше. Обратитесь в эти дни ко Христу, придите в храм, помолитесь, покайтесь в своих грехах. Позаботьтесь о своих сердцах и душах. Пусть в каждой семье будет рождественская радость от того, что в мир пришел Спаситель.

Автор: Ирина Дубицкая

Автор главного фото: Сергей Кулыгин, "БР"

Взято отсюда.

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