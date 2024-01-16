Подведение итогов городского конкурса новогодних инсталляций «Модная Ёлка 2024»

15 января 2024 года состоялось торжественное подведение итогов открытого городского конкурса новогодних инсталляций «Модная Ёлка 2024», организаторами которого выступили Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Бийска и Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет имени В.М. Шукшина. С 20 декабря 2023 года на втором этаже развлекательного комплекса «Воскресенье» праздничным хороводом были представлены креативные композиции молодых дизайнеров. Уникальные, неповторимые инсталляции радовали жителей и гостей города, создавали волшебное настроение самого любимого праздника – Нового года! Вот уже на протяжении 17 лет этот творческий конкурс проходит в городе Бийске и каждый год в рамках мероприятия можно увидеть совершенно новый взгляд на столь традиционный атрибут нового года – Ёлку. В этом году конкурсной темой была еще и тема Педагога и Наставника, что так же креативно отразилось в творческих работах. В конкурсе традиционно приняли участие образовательные учреждения города: Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет имени В.М. Шукшина, Бийский государственный колледж, Бийский педагогический колледж, Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса, а также Дом детского творчества, Бийская детская художественная школа, «Бийская общеобразовательная школа-интернат № 2», общественные творческие объединения и отдельные авторы. Всего 82 участника. В этом году поприветствовать победителей конкурса и выразить свое отношение к работам молодых дизайнеров, произнести слова напутствия пришли и.о. начальника Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Бийска Курцева Наталья Михайловна и и.о. ректора АГГПУ им. В.М. Шукшина Гусельникова Елена Викторовна. В рамках торжественного мероприятия организаторы конкурса вручали участникам и победителям конкурса авторскую наградную продукцию, а также приятные ценные призы от ТРК «Воскресенье». Среди подарков были билеты в Киномир, сертификаты на игру в боулинг и другие сувениры! В атмосфере яркого концертного действия с участием студентов Университета Шукшина, студии современного танца ИнДиГО и вокалистов Ольги Малявиной прошло награждение участников конкурса и их наставников! По итогам конкурса Гран-при завоевала Серова Мария, студентка института естественных наук и профессионального образования. Ее работа «Рожденный с крыльями пеликана», под руководством заведующего кафедрой изобразительного искусства, технологии и дизайна Мамыриной Натальи Сергеевны покорила всех! Хочется сказать сердечное спасибо всем, кто искренне и от души участвовал в этом празднике: организаторам, преподавателям, конкурсантам, спонсорам и нашим замечательным студентам!

Взято отсюда.

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