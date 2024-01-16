реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Подведение итогов городского конкурса новогодних инсталляций «Модная Ёлка 2024»

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Подведение итогов городского конкурса новогодних инсталляций «Модная Ёлка 2024»

15 января 2024 года состоялось торжественное подведение итогов открытого городского конкурса новогодних инсталляций «Модная Ёлка 2024», организаторами которого выступили Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Бийска и Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет имени В.М. Шукшина. С 20 декабря 2023 года на втором этаже развлекательного комплекса «Воскресенье» праздничным хороводом были представлены креативные композиции молодых дизайнеров. Уникальные, неповторимые инсталляции радовали жителей и гостей города, создавали волшебное настроение самого любимого праздника – Нового года! Вот уже на протяжении 17 лет этот творческий конкурс проходит в городе Бийске и каждый год в рамках мероприятия можно увидеть совершенно новый взгляд на столь традиционный атрибут нового года – Ёлку. В этом году конкурсной темой была еще и тема Педагога и Наставника, что так же креативно отразилось в творческих работах. В конкурсе традиционно приняли участие образовательные учреждения города: Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет имени В.М. Шукшина, Бийский государственный колледж, Бийский педагогический колледж, Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса, а также Дом детского творчества, Бийская детская художественная школа, «Бийская общеобразовательная школа-интернат № 2», общественные творческие объединения и отдельные авторы. Всего 82 участника. В этом году поприветствовать победителей конкурса и выразить свое отношение к работам молодых дизайнеров, произнести слова напутствия пришли и.о. начальника Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Бийска Курцева Наталья Михайловна и и.о. ректора АГГПУ им. В.М. Шукшина Гусельникова Елена Викторовна. В рамках торжественного мероприятия организаторы конкурса вручали участникам и победителям конкурса авторскую наградную продукцию, а также приятные ценные призы от ТРК «Воскресенье». Среди подарков были билеты в Киномир, сертификаты на игру в боулинг и другие сувениры! В атмосфере яркого концертного действия с участием студентов Университета Шукшина, студии современного танца ИнДиГО и вокалистов Ольги Малявиной прошло награждение участников конкурса и их наставников! По итогам конкурса Гран-при завоевала Серова Мария, студентка института естественных наук и профессионального образования. Ее работа «Рожденный с крыльями пеликана», под руководством заведующего кафедрой изобразительного искусства, технологии и дизайна Мамыриной Натальи Сергеевны покорила всех! Хочется сказать сердечное спасибо всем, кто искренне и от души участвовал в этом празднике: организаторам, преподавателям, конкурсантам, спонсорам и нашим замечательным студентам!

Взято отсюда.

новости республики алтай , новости горного алтая сегодня свежие ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Бийск

Подведение итогов городского конкурса новогодних инсталляций «Модная Ёлка 2024»

16.01.2024

 Погода

Синоптики рассказали, какая погода будет в Алтайском крае на Крещение

16.01.2024

 Погода

Черное небо и -30: холода в Барнауле совпадут с опасными метеоусловиями

16.01.2024

 Мир

Девочки, расходимся: самый «горячий» принц Брунея женился на красавице-простолюдинке — смотрим фото «сказочной» пары

16.01.2024

 Мир

«Осталась копейка — на еду». Как живет и о чем мечтает дворник с ДЦП в общаге

16.01.2024

 Мир

У «ВКонтакте» массовый сбой

16.01.2024

 Мир

Девушка без рук снялась в клипе группы MGMT — история сироты, которую удочерила пара из США

16.01.2024

 Мир

Расчленяли трупы, сидели на героине и дрожали от страха. Бывший лидер ОПГ вышел из тюрьмы и рассказал правду о 90-х. Его слово пацана

16.01.2024

 Общество

Девушка без рук снялась в клипе группы MGMT — история сироты, которую удочерила пара из США

16.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске