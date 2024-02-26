Подводим первые итоги…

Накануне в актовом зале проходила церемония вручения наградных документов для студентов специальности Право и организация социального обеспечения.

Студенты специальности Право и организация социального обеспечения принимают активное участие в мероприятиях различного уровня направленных на формирование навыков научно-исследовательской работы, повышения уровня правосознания и правовой культуры, формированию гражданской позиции и не только.

Студенты приняли участие в конкурсах, олимпиадах по избирательному и конституционному праву. По итогам проведения многие студенты были отмечены дипломами первой, второй, третьей степени. Студенты, принявшие участие в олимпиаде по избирательному праву были отмечены ценными подарками.

Преподавательский состав специальности Права и организации социального обеспечения надеются, что их подопечные не остановятся на достигнутых результатах и будут двигаться всегда только вперед, поскольку преподаватели ведут непрерывную работу по подготовке и участию студентов в мероприятиях различного уровня.

Взято отсюда.

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