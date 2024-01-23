Предприятие из наукограда будет поставлять оборудование в Китайскую Народную Республику

«Энергостройдеталь—Бийский котельный завод» заключил стратегическое дистрибьюторское соглашение с производителем паротурбинных установок и генераторов Dongturbo Electric Company Ltd. (DTEC), Китайская Народная Республика. Dongturbo Electric Company Ltd (DTEC) – международная компания, основанная в 2007 году в КНР, представительства которой расположены в Малайзии, Королевстве Таиланд и в Республике Филиппины. Продукция DTEC, сертифицированная по стандартам ISO 9001:2015 и SGS, поставляется в страны Азии, Африки и Европы. Согласно соглашению, промпредприятие из Алтайского края будет осуществлять поставку, монтаж, пуско-наладку, а также сервис и ремонт турбогенераторных установок мощностью от 1 до 300 МВт, также включающих турбины, произведенных по лицензии ABB, GE, Alstom и Siemens, оснащенных системами управления китайского и европейского производства. В декабре 2023 года специалистами бийского завода был произведен комплексный аудит производственных мощностей компании DTEC, а также ее поставщиков комплектующих, государственных компаний Китайской Народной Республики, по результатам которого компании был присвоен высочайший рейтинг надежности. В настоящее время инженеры котельного завода из наукограда приступают к обучению по эксплуатации, обслуживанию и ремонту турбогенераторных установок на производственной базе DTEC. Напомним, ООО «ЭнергоСтройДеталь – Бийский котельный завод» является одним из ведущих предприятий по разработке и производству котлов и котельно-вспомогательного оборудования России, среди основных потребителей которого имеется ряд крупнейших предприятий в добывающей, энергетической, металлургической, химической, нефтегазовой и атомной отраслях России, стран СНГ и зарубежья. Завод был основан в 1942 году, когда около полутора тысяч предприятий оборонной промышленности, станко – и машиностроения были вывезены из прифронтовой полосы на Урал и в Сибирь. Основой завода послужили прибывшие в Бийск эвакуированные заводы «Парострой» из Москвы и Белгородский котельный завод. В кратчайшие сроки под руководством первого директора завода Залмана Берлина были спроектированы основные цеха первой очереди завода. Первый котел марки Шухова-Берлина был выпущен 16 сентября 1942 года и отгружен по распоряжению Народного комиссариата тяжелого машиностроения СССР в адрес важнейшей стройки страны – «Норильскстроя». В 2019 году Бийский котельный завод вошел в группу предприятий омского завода «СибГазСтройДеталь» для развития деятельности на рынке энергетического оборудования. Предприятие является членом Союза машиностроителей России.

Источник: Министерство промышленности и энергетики Алтайского края

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