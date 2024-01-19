Преподаватель кафедры педагогики и психологии заняла 1 место в конкурсе «Pro-учителя в Арт-пространстве»

15 января 2024 года в рамках закрытия открытого городского конкурса новогодних инсталляций «Модная Ёлка 2024», состоялось награждение победителя конкурса фотографии «Pro-учителя в Арт-пространстве». Цель конкурса – популяризация профессии педагога и учителя, публичного признания вклада педагога в становление подрастающего поколения. Одним из призов за первое место был сертификат в продуктовый супермаркет, где можно было приобрести любой товар на сумму – 1000 рублей. Победитель конкурса – Юлия Неволина распорядилась подарком, купив корм для животных, которых она курирует. «Я сразу понимала, что в случае выигрыша, я потрачу полученный приз на того, кто в этом больше всего нуждается. Щенок Норочка за свою маленькую, но уже такую сложную жизнь пережила самые страшные морозы, тяжелую болезнь и 2 сложнейших операции на внутренние органы. Сейчас ей требуется длительное восстановление, хорошее питание и забота человека. Она до сих пор находится в клинике под наблюдением врачей, и я не могла ей не помочь. Когда Норочка поправится, мы будем искать для нее заботливых хозяев и надежный дом – делится своими эмоциями Юлия Неволина.

Взято отсюда.

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