Профилактика гипертонии в культурно-выставочном Центре «Беловодье»

Становится доброй традицией проведение в Культурно-выставочном Центре «Беловодье» просветительских встреч по профилактике различных заболеваний. Такие встречи организовывают и проводят руководитель Бийского представительства АКОО «Вместе против рака» Валентина Михайловна Рагозина и волонтёры организации, совместно с преподавателями и студентами Бийского медицинского колледжа, с приглашением различных специалистов. В этот раз, 25 февраля, в просветительском мероприятии по контролю артериального давления, в числе организаторов выступила Майя Рафаэловна Букова, заместитель главного врача Городской больницы №2 амбулаторно-поликлинического отделения. Майя Рафаэловна дала развёрнутый ответ о том, что значит гипертония (болезнь или состояние) и рассказала о факторах риска. О профилактике гипертонии чётко и ясно, в то же время, эмоционально, рассказали Наталья Владимировна Потехина, преподаватель Бийского медколледжа и студенты БМК — будущие доктора. Наталья Владимировна также показала, как может помочь рефлексотерапия, если артериальное давление выше нормы. Психолог и диетолог Анастасия Валерьевна Скрягина подробно разобрала вопросы эмоционального состояния людей, что и как давит на нас. Для поднятия настроения присутствующих, а в зале собралось более 50 человек, с авторскими стихами выступила Любовь Владимировна Казарцева — член Союза писателей России, главный редактор альманаха «Бийск литературный». Юные чтецы Таисия Хлыстова и Артём Буков, воспитанники Литературно-поэтического кружка «Непоседы» (руководитель Татьяна Анатольевна Ашмарина) ярко, дружно представили две литературных композиции, чем привели в восторг зрителей. Общей песней с пожеланием всем счастья закончилась эта встреча. Ещё раз все убедились, что знания здорового образа жизни, применение этих знаний в каждом дне, а также позитивное настроение — это лучшая профилактика любых болезней. Будьте здоровы, друзья!

Источник: АКОО "Вместе против рака"

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