Промежуточная аттестация в формате демонстрационного экзамена

В Университете Шукшина заканчивается зимняя зачетно-экзаменационная сессия – промежуточная аттестация обучающихся. Студенты, будущие педагоги, сдавали сессию по-новому – в формате демонстрационного экзамена. Так, обучающиеся 4 курса института гуманитарного образования уже успешно сдали демоэкзамен по дисциплине «Методика преподавания предмета «Русский язык». Процедура проведения демонстрационного экзамена соблюдалась в соответствии со всеми требованиями, предъявляемыми к организации соответствующих форм контроля. Предварительная консультации студентов была призвана снять психологические барьеры, а грамотно выстроенная преподавателем подготовка к экзамену обеспечила достойные результаты по освоению методической дисциплины. Голованова Елена, начальник учебно-методического управления, отмечает, что формат демонстрационного экзамена предназначен для студентов педагогических направлений подготовки. Цель демонстрационного экзамена – независимая оценка результатов освоения образовательной программы, а также готовности будущих учителей к решению профессиональных задач в соответствующей сфере профессиональной деятельности. Для этого в вузе создана площадка для проведения демонстрационных экзаменов, которая максимально приближена к реальным условиям профессиональной деятельности будущих учителей. В демоклассе, кроме промежуточной аттестации обучающихся, проводятся итоговые конференции по педагогической практике, практические занятия по педагогике, методике обучения и воспитания, а также ведется подготовка и проведение государственной итоговой аттестации. В перспективе в демоклассе планируется проведение профессиональных проб для обучающихся психолого-педагогических классов.

Взято отсюда.

новости алтая и алтайского края , вести алтай новости сегодня