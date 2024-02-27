Прошло профилактическое мероприятие: «Контролируем АД – продлеваем жизнь»

25 февраля в КВЦ «Беловодье», для населения города Бийска, прошло профилактическое мероприятие с участием Буковой М.Р., зам.главного врача по поликлинике КГБУЗ «Городская больница №2, г.Бийск», членов СС «Хелперы» КГБ ПОУ «Бийский медицинский колледж», руководитель Потехина Н.В. и членами АКОО «Вместе против рака» по теме: «Контролируем АД – продлеваем жизнь».

Студенты нашего колледжа на практике закрепляют свои знания и умения, полученные в процессе освоения профессиональных дисциплин. Измерение артериального давления и практические рекомендации о правильном образе жизни, в виде буклетов, рекомендации о питании для снижения АД и оказание самопомощи при повышенном давлении – со всем этим, студенты третьего курса, отделения «Сестринское дело», знакомят жителей нашего города.

А в ответ получают слова благодарности и уверенность в собственных силах. Следует отметить, что совместное общение с медиками из практического здравоохранения города, повышает мотивацию, стремление остаться в профессии и повышать свой профессиональный уровень.

Взято отсюда.

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