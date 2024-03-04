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Проведён 5 этап акции «Безопасный лёд»

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Проведён 5 этап акции «Безопасный лёд»

Было проведено патрулирование прибрежных территорий в местах возможного выхода людей и выезда автомобильной техники на лед, проведено 7 рейдов с охватом 60 мест. Проведено 269 бесед с охватом населения 424 человека, распространено 275 памяток среди населения о правилах поведения и опасностях на льду, приемах спасения и самоспасения. Выставлено 16 аншлагов. В шести образовательных учреждениях проведено 14 занятий с обучаемыми, охвачено 461 человек.

Взято отсюда.

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