Проводили зиму вкусно: бийчан на Масленицу угощали бесплатными блинами и кашей

Блинами с чаем и кашей с тушенкой в этот весенний праздничный день угощались все желающие

Блины с чаем и каша с тушенкой: на стадионе школы №1 проводили зиму не только весело, но и вкусно. Песни, пляски, конкурсы, традиционно здесь собрались сотни людей.

1 из 28 Масленица. Школа №1. Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Масленица. Школа №1. Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Масленица. Школа №1. Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Масленица. Школа №1. Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Масленица. Школа №1. Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Масленица. Школа №1. Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Масленица. Школа №1. Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Масленица. Школа №1. Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Масленица. Школа №1. Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Масленица. Школа №1. Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Масленица. Школа №1. Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Масленица. Школа №1. Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Масленица. Школа №1. Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Масленица. Школа №1. Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Масленица. Школа №1. Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Масленица. Школа №1. Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Масленица. Школа №1. Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Масленица. Школа №1. Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Масленица. Школа №1. Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Масленица. Школа №1. Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Масленица. Школа №1. Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Масленица. Школа №1. Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Масленица. Школа №1. Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Масленица. Школа №1. Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Масленица. Школа №1. Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Масленица. Школа №1. Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Масленица. Школа №1. Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Масленица. Школа №1. Фото: Сергей Кулыгин, "БР"

Красивые платки, бусы из сушек, кажется, что жители давно ждали и готовились к празднику. Хотя, как отмечают организаторы, при подготовке им пришлось немало потрудиться.

– В этом году погода испытывает нас на прочность, – говорит Евгений Тиуков , депутат Думы Бийска. – То мороз, то оттепель и лужи, то снег с дождем. Но, несмотря на это, все наши запланированные мероприятия мы провели.

Масленица. Школа №1. Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Игры и конкурсы не оставили равнодушными ни детей, ни взрослых. Больше всего желающих было поучаствовать в конкурсе по перетягиванию каната, поэтому такую забаву пришлось проводить несколько раз.

Масленица. Школа №1. Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

– Нам очень хочется создать добрую, семейную традицию района, – объясняет Олеся Тырышкина , депутат Думы Бийска. – Один из наших самых ярких, русских праздников – это проводы зимы, одно из самых насыщенных воспоминаний детства. Я сама помню, как с бабушкой и дедушкой ездила на Масленицу, видела сжигание чучела. Было интересно и весело. И сейчас уже мы стараемся, чтобы и у современных детей были не менее красочные воспоминания.

Все участники конкурсов получали сладости.

Масленица. Школа №1. Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Кроме того, для всех присутствующих совершенно бесплатно были организованы столы с блинами, ароматным чаем, кашей с тушенкой и вкусной выпечкой, которой так славятся повара первой школы. В промежутках между играми, весь честной народ “зажигали” ребята из Движения Первых и ансамбля «Радость моя».

Масленица. Школа №1. Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Не смогли пропустить праздник и первые лица города.

– Второй год подряд Масленицу отмечают на территории первой школы, что очень удобно для жителей, – уверен Виктор Щигрев , глава Бийска. – Рядом многоквартирные дома, не надо далеко ходить. Просто выйти, отметить Масленицу, поиграть, повеселиться, зарядиться хорошим настроением.

Виктор Щигрев, глава Бийска Фото: Фото предоставлено редакции “БР”

Школьный стадион одно из популярных мест в 23-м микрорайоне. Еще не успели проводить зиму, а у руководства школы новые планы и новые мероприятия.

– У нас практически каждую неделю проходят мероприятия для детей и родителей. А из глобальных это открытие катка, школьный новый год. Масленицей мы завершаем зимние мероприятия и начинаем готовится к весенним. Самое главное в школе, как и во всей России это праздник 9 мая, – делится Ольга Киреева, директор МБОУ СОШ №1.

Автор главного фото: Сергей Кулыгин, "БР"

Взято отсюда.

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