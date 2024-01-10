Прыг да скок: в Бийске автобусные остановки чистят в последнюю очередь

Пожилые люди вынуждены оставаться дома – ведь забраться в маршрутку без помощи может не каждый

В Бийске расчистка дорог уборочной техникой проводится практически безостановочно, тем не менее, не всегда жители города остаются довольны ее качеством. Особенно, когда весь снежный объем перегораживает выезды со второстепенных дорог в частном секторе, заваливает частные домовладения. Не лучше ситуация и у остановочных павильонов, которые хоть и расчищают, но не в первую очередь.

По Заречью в некоторых местах дорогу расширили, а гребень в 50-60 см высотой не счищен. Как во дворы, переулки, разрезы людям проезжать/проходить? Сейчас это все в камень замерзло.

По Трофимова на Переезде тротуар чистят, даже под трамвайным мостом. Хотя те года под мостом не прочищали. И дорогу чистят. Но что на остановке к автобусу не подойти, это так – проехал трактор, отвал сделал и все, – пишут в чате ТГ-канала “Инцидент Бийск” .

Зима. Снег. Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

За то время, пока снег на обочинах “дожидается своего часа”, он успевает хорошенько промерзнуть, в зависимости от осадков – даже заледенеть. Убрать такие “волны” ручным трудом очень тяжело. Пока у частных домов люди сбиваются с ног, ломая эти снежные наросты, в городе такая проблема чаще всего встречается на остановочных павильонах. В подъезжающий транспорт люди буквально запрыгивают, а выходящие из него, как эквилибристы удерживают баланс, чтобы не поскользнуться на опасной “волне”.

– Сколько еще пассажиры будут перепрыгивать остановочные пункты, чтобы зайти в общественный транспорт? Горы снега на остановках. Примите меры! – пишут главе города Виктору Щигреву обращения.

Особенно боятся упасть под автобус выходя или заходя в него, пожилые люди. Увы, не всегда есть те, кто готов помочь или подстраховать бабушек и дедушек.

Зима. Снег. Люди. Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Бийчане предполагают – “снежный вопрос” будет актуален до момента, пока не наступит весна. А ведь на некоторых участках ситуация еще плачевнее: у людей нет даже места ожидания транспорта. Остановочные павильоны убрали, и так и не вернули на место.

– Когда делали дорогу по Иртышской, убрали остановку “Кирпзавод”, вернут ее на место? – интересуются в чате главы города Виктора Щигрева . – А то когда дождь и ветер, стоишь посередине площади, спрятаться негде.

– Куда делся остановочный павильон около школы №41? От ветра не укрыться.

Зима. Снег. Уборка. Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

В ежедневных отчетах, дневных и ночных, с указанием точных координат бийчанам показывают: какой и где транспорт по расчистке прошел. Не всегда эта работа кажется жителям правильно выстроенной и качественной:

– Сейчас новый метод чистки дорог: сначала проезжают три трактора, а следом грейдер. А раньше сначала грейдер проходил, следом трактора и расчищали заезды в переулки и улицы, сейчас завалено все. В этом году, конечно молодцы, лично нашу улицу чистят, дорога широкая, но вот беда с заездами.

Подмели, а снег свалили на обочину и переходы, отмечают проблемы в работе дорожников в городе. Но и бийчане, часто из-за безвыходной ситуации, в долгу не остаются – выходят с лопатами, чтобы перекинуть расчищенный в их сторону снег обратно – на дорогу.

Автор главного фото: Сергей Кулыгин, "БР"

Взято отсюда.

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