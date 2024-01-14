Птичку жалко: чем правильно кормить пернатых в зимний период

Иногда корм, который горожане привыкли давать птицам, может привести к мучительной гибели пернатых

Зимние морозы ограничивают пропитание многим животным и птицам, поэтому очень часто можно заметить такую картину, как жители города подкармливают пернатых: ставят им кормушки или просто рассыпают для них еду на снегу, некоторых даже кормят с рук. Однако такое благое занятие порой имеет обратную негативную сторону, если не знать, чем правильно кормить птиц. О том, какое зерно лучше подходит пернатым и какие последствия могут настигнуть птиц при употреблении различных “лакомств”, “БР” рассказала Ольга Попова , орнитолог, педагог дополнительного образования в Детском эколого-туристическом центре.

Флешмоб «Хранители птиц» стартует в Алтайском крае Фото: предоставлено движением ЭКА.

– В зимний период очень важно подкармливать птиц потому, что им больше страшен голод, чем холод, – рассказывает орнитоло г. – Любимое и полезное зерном для пернатых – неочищенные, нежареные и несоленые семена подсолнечника – энергетический корм. Также можно подкармливать овсом, просом, немного пшена, ягоды рябины, калины, очищенные орешки. Корм, который может навредить птицам, – это рис, так как в желудке он разбухает и впитывает всю жидкость, что может привести к гибели птиц. По этой же причине не рекомендуется давать черный хлеб и свежую сдобу. Голуби и синички предпочитают семечки, пшено, сухари, однако голубь не будет есть несоленое сало в отличие от синичек.

Однако существуют и другое мнение, незначительно отличающееся от рекомендаций специалиста.

Птицы в Бийске Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Пшено, сдобный хлеб и овсяные хлопья являются не совсем правильным выбором корма для птиц, так как они наносят вред здоровью пернатых, рассказали специалисты Алтайского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» .

– Для мелких лесных птичек, не справляющихся с подсолнечной лузгой, лучше посыпать очищенные семена, а в идеале — смесь из семян рапса, льна масличного, овса, конопли, канареечника и овсяницы. Такой набор зерна обеспечит пернатых необходимыми микроэлементами, – добавляют эксперты . Для уток и голубей подойдет зерно пшеницы, ячменя или овса, содержащее значительное количество углеводов и белков. Если же кормить птиц свежим хлебом, пшеном или овсяными хлопьями, можно причинить им вред, данный корм нежелателен для пернатых. Пшено быстро окисляется после шлифовки проса, что крайне неблаготворно влияет на пищеварение у птиц. Овсяные хлопья могут разбухать в желудках, что тоже нежелательно. Свежий хлеб, особенно ржаной, вызывает у уток, голубей, ворон и других птиц процессы брожения, в результате чего они могут погибнуть. Но при этом птички с удовольствием поклюют без вреда для здоровья высушенный пшеничный хлеб.

Голуби. Птицы. Зима Фото: Редакция “БР”

Безусловно, птицы в голодные для них времена могу съесть все, что угодно, так как пропитание достать очень тяжело, а люди частенько заглядывают в их “дома” с различными вкусностями. Однако чтобы кормление птиц приносило не только радость людям, но и пользу пернатым, стоит внимательнее подходить к выбору для них пищи. В противном случае человек может только усугубить и без того непростое состояние птицы.

Автор: Ольга Кузнецова

Автор главного фото: Екатерина Егорова

Взято отсюда.

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