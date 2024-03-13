Распластали крылья: в Бийске начался падёж лебедей-кликунов

Точные причины гибели птиц станут известны после экспертизы

В поселке Молодежный, где зимует стая лебедей-кликунов произошла настоящая трагедия. Местные жители увидели на берегу птиц без признаков жизни, и сразу же обратились к общественнику Ольге Корначенко .

– Мне позвонили жители, которые увидели мертвых птиц на берегу, – рассказывает корреспонденту “БР” основатель “Берега надежды”. – Я связалась с Виктором Викторовичем, человеком, который кормит лебедей, и он убрал их. Далее обратилась к Алексею Эбелю, и он сразу сказал, что птиц надо отправлять в Барнаул на экспертизу.

Ольга Корначенко предприняла все необходимые в таких случаях действия, обратилась в ветуправление, и 11 марта трех погибших птиц забрали и увезли на экспертизу. Визуально определить причину их гибели не представляется возможным даже эксперту, но чистое оперение, отсутствие следов укуса собак говорит о том, что это не бродячие животные. Также у лебедей нет признаков истощения, у них хорошее кормление. Есть вероятность, что это может быть птичий грипп, но без лабораторных исследований строить догадки – не самое правильное решение. Чтобы предотвратить слухи и обезопасить птиц от факторов, которые негативно могут на них повлиять, Ольга обратилась к гостям “Берега надежды“.

– Сюда же туристы приезжают, предположения все строят, что да как. Чтобы слухи развеять четко и по плану мы еще раз объясняем, как себя надо вести с лебедями, – говорит она. – Большая просьба к гостям поселка Молодежный, не кормите лебедей сухарями, Бородинским хлебом. Не спускайтесь к птицам с собаками, а кулечки из под хлеба выкидывайте в урны для мусора.

Лебеди Фото: Сергей Кулыгин, «Бийский рабочий»

Владельцев снегоходов попросили не ездить вблизи берега, чтобы не пугать птиц. Ольга Корначенко подчеркивает, что падёж – это обычное явление. Смерть птицы случается как и по старости, так и в ряде несчастных случаев (собаки разодрали, крыло сломали), так и по болезни. А здоровая птица может прожить 25-30 лет!

В случае, если мазок на экспертизе покажет птичий грипп, ситуация сложится не очень хорошо, вакцины нет. Но уже близится период, когда лебеди должны покинуть Молодежный.

– Скоро они должны улететь, с месяц от силы еще пробудут. Все зависит от того, как пойдет шуга по реке, – поясняет эксперт “БР“.

У этих же лебедей – вся птичья жизнь впереди. Сейчас они серые, а на следующий год уже будут создавать пару.

Автор: Анна Сабанова

Автор главного фото: Фото предоставлено Ольгой Корначенко

Взято отсюда.

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