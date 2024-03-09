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Роман и трэш-фарс: в Бийском драмтеатре представили спектакль “Амурные долги”

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Роман и трэш-фарс: в Бийском драмтеатре представили спектакль "Амурные долги"

Жестокий роман и трэш фарс – так можно сказать о премьере в Бийском драматическом театре

Театральная постановка «Амурные долги» по произведениям Антона Павловича Чехова соединяет в себе любовь и коммерцию. Как такое возможно и что думают о водевиле первые зрители?

Фото: Бийский драматический театр

Водевиль «Амурные долги» поставлен по произведениям Антона Чехова «Медведь» и «Предложение». В свое время они принесли автору не только известность, но и позволили улучшить материальное положение семьи. Как оказалось, написанное более века назад и сегодня актуально. Вот почему главный режиссер бийского драматического обратился к Чехову. Чтобы ничего не отвлекало от сути произведения, все сделано в черно-белом цвете.

Фото: Бийский драматический театр

– Здесь речь идет о человеческих чувствах во всех их проявлениях, – говорит Сергей Бобровский , главный режиссер Бийского драматического театра. – Вообще это смешные и немножко поучительные истории. Все должно быть легко, “водевильно”, по-хулигански. Мне хочется, чтобы артисты “разошлись” и нам очень нужна связь с залом, его реакция. 

Фото: Бийский драматический театр

Эти произведения Чехова на  бийской сцене уже ставили в 1918 и 1959 годах. Все происходит в помещичьей деревне, но уж до боли знакомы эти характеры в исполнении Анастасии Осинцевой, Александра Шелепова и Бориса Васютина. А как подмечены, казалось бы, мелочи! Неприступная вдова скрывает в себе вулкан страстей, а во имя справедливости можно поспорить и до смерти. Зрители будто включаются в интерактив. Здесь смех и слезы, вперемешку с аплодисментами.

Действие происходит при разных обстоятельствах. Но по-чеховски, с юмором, соединены человеческие пороки, абсурдные ситуации и душевные терзания.

Автор: Юлия Цапко

Автор главного фото: Бийский драматический театр

Взято отсюда.

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