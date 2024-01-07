Причиной всему страшная авария, в которой погибло 2 женщины, восемь человек пострадали, из них пять детей.

Предварительно установлено, что водитель – 32-летняя женщина, управляя автомобилем «Мазда Бонго», совершая манёвр обгона, выехала на встречную полосу и допустила столкновение с автомобилем «Ниссан X-трейл». Авария произошла в Зональном районе, там, где разбился Михаил Евдокимов.

По словам очевидцев, в пробке около 1000 автомобилей. Многие разворачиваются и ищут пути объезда. В ближайшие часы на трассе будут работать следователи.