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Рубцовчане, возвращающиеся с зимних каникул, встали в огромную пробку между Бийском и Барнаулом.

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Причиной всему страшная авария, в которой погибло 2  женщины, восемь человек пострадали, из них пять детей.

Предварительно установлено, что водитель – 32-летняя женщина, управляя автомобилем «Мазда Бонго», совершая манёвр обгона, выехала на встречную полосу и допустила столкновение с автомобилем «Ниссан X-трейл». Авария произошла в Зональном районе, там, где разбился Михаил Евдокимов.

По словам очевидцев, в пробке около 1000 автомобилей. Многие разворачиваются и ищут пути объезда. В ближайшие часы на трассе будут работать следователи.

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