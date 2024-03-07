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Рубрика “Фото Миг”

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Рубрика "Фото Миг"

В 2021 году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", инициированного Президентом России В.В. Путиным, был отремонтирован бульвар за городским Дворцом культуры. Этого события жители Приобской части города ждали уже давно, ведь общественная территория последние годы действительно нуждалась во внимании. Строители уложили тротуарную плитку, установили скамейки и урны, заасфальтировали дорожки. Были произведены работы по подрезке деревьев и кустарников. В общем, бульвар заиграл совершенно новыми красками. В следующие годы его улучшения только продолжались. Были установлены топиарии – фигурки животных. Построена большая детская площадка и установлена уличная сцена. Сегодня, благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда" бульвар за ГДК является одной из самых востребованных бийчанами общественных территорий. Кстати, в этом году также будет голосование по отбору общественных территорий для ремонта на следующий год. Подробности сообщим позже.

Взято отсюда.

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