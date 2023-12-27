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С моста об лёд: в Республике Алтай мужчина выбросил семь черно-белых щенков

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С моста об лёд: в Республике Алтай мужчина выбросил семь черно-белых щенков

Все это произошло на глазах у ребенка

В Республике Алтай очевидцы выложили в интернет видео с последствиями жестокого обращения с животными. Как сообщает ТГ-канал “Инцидент-Бийск” , с моста, который ведет через реку, неизвестный сбросил маленьких щенков. 

Все животные погибли. На кадрах, которые снял житель Республики, показан мост, который располагается достаточно высоко над рекой. Лед на воде, конечно же, давно сформировался, и шансов на выживание у щенков просто не было. 

Фото: ВКонтакте “Инцидент Бийск”

– Сын с Аската пошел на Катунь и увидел, что мужчина с моста на лед что-то вытряс из мешка, ушел в машину черного цвета и уехал. Оказалось, что он вытряс семерых черно-белых щенков на лед. Вот как так можно? Как его назвать?- пишет мама ребенка, решившая предать происшествие огласке.

Щенки все – черно-белые, и хорошо видны сверху, оттого случайным прохожим становится нехорошо. В комментариях многие говорят о том, что таких малышей могли бы разобрать в добрые руки. Хотя есть мнение, что “никакой жестокости в этом нет”, обычный способ для деревенских избавляться от приплода животных. Но и те, и другие сходятся во мнении – делать это таким образом точно не стоило. 

Автор главного фото: пользователь «Вконтакте» Mur Chu, https://vk.com/biysk_all

Взято отсюда.

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