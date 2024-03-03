С портфелем на выход: в Бийске девятиклассники ищут, где продолжить учебу

Во многих городских колледжах есть бюджетные места для студентов

В последнее в редакцию «Бийского телевидения» все чаще поступают звонки от родителей девятиклассников. В школах города активно идет работа по отсеиванию детей от поступления в десятый класс. Родителям говорят об этом на школьных собраниях, вызывают на индивидуальные беседы к завучам.

Количество мест в 10-м классе ограничено, заявляют родителям, и советуют нанимать репетиторов либо – с портфелем на выход в колледж или на поиски школы на окраине.

Активно настраивать детей и их родителей на поиски нового места учебы начали с ноября. Школьникам постоянно говорят, что ОГЭ они не сдадут. Родители уже откладывают деньги на обучение в колледже.

Однако не многие знают, что обучение в колледжах в основном бесплатное. При поступлении в расчет берут не результаты ОГЭ, а средний балл школьного аттестата. Именно он служит основой рейтинга абитуриентов, который ведет каждый колледж в период приемной компании.

Подать копии документов можно сразу в несколько заведений среднего профессионального образования, но к 15 августу нужно окончательно определиться с выбором. В каждом колледже есть направления, которые пользуются большей или меньшей популярностью. Существуют и вступительные испытания, иногда это психологический тест, а иногда рисунок или спортивные нормативы.

Так в Бийский педагогический колледж им. Д.И. Кузнецова в этом году набор ребят после 9-го класса «на бюджет» будет идти по пяти специальностям: преподавание в начальных классах; дошкольное образование; физическая культура; народное художественное творчество; и изобразительное искусство и черчение.

– В прошлом году самый большой конкурс у нас был на учителей начальных классов и педагогов по физической культуре, – рассказывает ответственный секретарь приемной комиссии БПК им. Д.И. Кузнецова Дарья Коржук, – меньше заявлений подавали на учителя ИЗО и черчения и педагога-хореографа, наверное, в силу специфики профессий.

Кроме того, в педколледже работают психолого-педагогические классы, которые рассчитаны на учащихся 7-9 классов. Они помогут определиться с выбором специальности, узнать о деятельности колледжа. Занятия проходят еженедельно и бесплатно. Заявку можно оставить на сайте или обратиться непосредственно в колледж. Пока в этих классах больше всего ребят из близлежащих школ: №17, №3 и гимназии №1.

250 бюджетных мест в этом году в Алтайском колледже промышленных технологий и бизнеса.

– Мы будем набирать ребят по шести направлениям, – отмечает Оксана Швецова, заведующая практикой АКПТиБ. – Это поварское и кондитерское дело; технология продуктов питания животного происхождения; туризм и гостеприимство; коммерция; декоративно-прикладное искусство и народные промыслы; документационное обеспечение управления и архивоведение.

Фото: Бийское телевидение

193 бюджетных мест в этом году – в Бийском промышленно-технологическом колледже. Здесь можно выучиться на оператора информационных систем, электромонтера, сварщика, изучить поварское и кондитерское дело, а также стать специалистом почтовой связи.

– Если смотреть по итогам прошлого года, – рассказывает заместитель директора по УВР БПТК Марианна Волкова, – то самым востребованным направлением были поварское и кондитерское, а также профессия сварщика. Меньшим спросом пользовалась специальность почтовая связь.

Фото: Бийское телевидение

Изучить технологию деревообработки, лесное хозяйство или ландшафтное строительство можно в Бийском техникуме лесного хозяйства. В этом году здесь порядка 150 бюджетных мест. Здесь же можно получить профессию пожарного.

– Мы продолжатели добрых советских традиций по трудоустройству, – говорит заместитель директора БТЛХ Наталья Смольникова, – за нашими выпускниками приезжают руководители предприятий лесной и деревообрабатывающей промышленности не только Алтайского края, но и Новосибирской и Кемеровский областей, Республики Алтай. Есть и те, кто выбирает дальнейшее обучение в вузах.

Еще в нашем городе набор на бюджетные места ведут в Бийском государственном колледже, медицинском и музыкальном. У каждого из учебных заведений есть собственный сайт, где можно найти всю информацию о поступлении.

Автор главного фото: скрин видео Бийского ТВ.

Взято отсюда.

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