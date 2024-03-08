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Ситуация на контроле: в Бийске дорожники днем и ночью откачивают воду с улиц

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Ситуация на контроле: в Бийске дорожники днем и ночью откачивают воду с улиц

Ситуация по откачке воды стоит на особом контроле

В Бийске дорожные службы вышли на откачку городских улиц от луж, службы работают как днем, так и ночью. Об этом рассказал в своем ТГ-канале мэр Виктор Щигрев .

Откачка воды. Фото: ТГ-канал Виктора Щигрева.

В очередной раз проверил участки, подверженные подтоплению в период таяния снега. В эту ночь наши службы хорошо поработали“, – отметил глава города.

По словам мэра, откачали скапливающиеся лужи по ул. Мерлина в р-не Дома Мод, ул. Севастопольская, а также небольшое скопление воды по ул. Мерлина, 6.

Глава города отметил, что ситуация по скоплению талой воды на участках, находящихся в зоне риска, стоит на постоянном контроле, в том числе и в праздничные дни.

Однако как бы не работали службы, бийчане продолжают жаловаться на лужи и кучи грязного снега на улицах. Из-за теплой погоды и обильного таяния снега на некоторых участках теперь невозможно пройти. 

Автор главного фото: ТГ-канал Виктора Щигрева.

Взято отсюда.

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