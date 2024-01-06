Сколько воды утекло: из-за старой трубы в Бийске топит переулок Кожевенный

Когда-то по пер. Кожевенный дорога была заасфальтирована

Но от былой красоты не осталось и следа: после наводнения этот участок разве что засыпали время от времени песком. Толку от этого было немного: ямы и колдобины только разрастались. Однако настоящей проблемой стали старые коммуникации: прорывы воды здесь случаются с завидным постоянством.

Из-за старой трубы в Бийске топит переулок Кожевенный Фото: Кристина Чернова

Елена Львовна , проживающая в одном из домов по пер. Кожевенный, не раз обращалась по поводу прорывов водопроводой трубы в администрацию. В последний раз людей затопило так, что вода зашла в ограду. Из дома можно было выйти, только оказавшись по щиколотку в воде.

– Проблему поднимали уже не раз, потому что у нас этот водопровод прорывается постоянно. На расстоянии от ул. Советской до Форшстадской семь прорывов! – рассказывает она. – Раза два каждые полгода вызываем службы. Последний прорыв был в пятницу, 22 декабря. Приехали, стоят, а вода бежит! Подошла к мастерам, спрашиваю, почему не делают? Говорят, ждут трактор.

Из-за старой трубы в Бийске топит переулок Кожевенный Фото: Кристина Чернова

Пока приехал трактор, уже был полдень.

– И представьте, сколько за это время воды утекло! Хорошо, вот она вся замерзла и фундамент не дал ей зайти в подпол, – вздыхает женщина.

У соседей, дома которых находятся непосредственно рядом с водопроводом – ситуация оказалась гораздо хуже. Серьезный порыв у них случился этой осенью, с тех пор в доме в подполе постоянная вода, сырость, грязь.

– Канализация рядом с забором – только ее откачаю, смотришь утром, столько же воды. Мы уже замучились это делать! – говорит местная жительница Марина .

У соседей рядом вода прошла в подпол, откачивал «Водоканал».

– Мне кажется что уже труба эта как сито, и вода просто течет под землю. Сырость – и зимой и летом, в домах плесень. Мы только меняли брус, подстраивали что-то – опять все сгнило, – вздыхает Марина.

И добавляет, что живет здесь около 50 лет, и лет двадцать – труба в плохом состоянии.

Из-за старой трубы в Бийске топит переулок Кожевенный Фото: Кристина Чернова

Все просьбы и обращения в городскую администрацию пока заканчиваются ничем: приходят «отписки». Местные уверены, что их пер. Кожевенный –забыт всеми.

Сергей Николаевич , житель дома по пер. Кожевенный вспоминает, что с дорогой беда началась после того, как закрылось ДРСУ. Конечно, на вызовы специалисты реагируют, по звонку приезжают, дыры заделывают, но хватает таких заплаток буквально на два дня.

Из-за старой трубы в Бийске топит переулок Кожевенный Фото: Кристина Чернова

– Наши дома разрушаются. Это реальность! У меня лично было так, что ночью, часа в три, вода сильно потекла, залила двор, баню, затопило мою мастерскую, – мужчина взмахом руки показывает площадь ущерба, – Ну приехала потом администрация, ну засыпали они тут участочек… Это занятно смотреть, когда приезжает десять человек, становятся вокруг ямы и смотрят на нее. Может, это технологически так должно быть, но со стороны интересно смотреть на их работу: приедут – посмотрят – уедут, а работает один трактор и один сварщик. В конце-концов эти заплатки может разорвать конкретно!

У соседей и между собой уже начались войны и скандалы: каждый старается отвести воду от себя. Зима проблему «заморозила»: вода, которая могла убежать туда, куда не следует, пока в застывшем состоянии. Но что будет потом?

Автор: Анна Сабанова

Автор главного фото: Кристина Чернова

Взято отсюда.

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