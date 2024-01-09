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Служба по контракту – настоящее дело

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Служба по контракту – настоящее дело

Ты молод? Силен? Отважен? Считаешь своим долгом служить Родине? Тогда военная служба по контракту – твой правильный выбор. Тебе гарантируется: – ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОТ 204 тыс. рублей + РЕГИОНАЛЬНАЯ ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА 100 тыс. рублей – решение жилищного вопроса; – надежное будущее для семьи; – право на льготную пенсию после 20 лет службы. Информацию и порядок поступления на военную службу по контракту в части МО РФ можно получить в военном комиссариате Бийска по адресу ул. Ильи Мухачева, 92. Тел.: 89231623067

Взято отсюда.

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