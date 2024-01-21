В Бийске ищут 18-летнего подростка, который уехал 31 декабря к дедушке и пропал

С 31 декабря о местонахождении подростка ничего неизвестно

В Бийске волонтеры отряда ” СпасАлтай22 ” разыскивают 18-летнего подростка, местонахождение которого неизвестно с 31 декабря 2023 года.

Сафаров Руслан 18 лет. Уехал из дома по адресу с. Соузга Майминский район к дедушке в Бийск, ул. Красная 81/1 и до настоящего времени местонахождение неизвестно.

Фото: “СпасАлтай22” Отделение Национального центра

Приметы: рост 170 – 175 см, худощавого телосложения, волосы темные.

Был одет: шапка черного цвета, штаны черные с лампасами, куртка черная, кроссовки белого цвета.

Всем людям владеющим информацией, огромная просьба связаться по номеру телефона указанном в ориентировке.

Автор главного фото: vk.com/la_altay

Взято отсюда.

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