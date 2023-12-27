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В Бийске подвели итоги первого этапа городского конкурса на лучшее название зеленой зоны на АБ

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В Бийске подвели итоги первого этапа городского конкурса на лучшее название зеленой зоны на АБ

В управлении по работе с населением состоялось заседание комиссии по подведению итогов первого этапа городского конкурса на лучшее название зеленой зоны, расположенной в границах домов № 23 по улице Декабристов и № 26 по улице Александра Радищева. Через урну для голосования и на адрес электронной почты поступило 134 предложения, содержащие 102 варианта названия. После обсуждения комиссия отобрала следующие варианты: 1. Сквер Владислава Ковердяева; 2. Сквер Ученых; 3. Сквер Уютный; 4. Сквер АБ; 5. Сквер Александра Радищева; 6. Сквер Семейный. Следующий этап пройдёт до 19.01.2024. Из отобранных вариантов бийчане смогут выбрать наилучший по их мнению. Для этого нужно будет принять участие в голосовании. Оно состоится на официальном сайте муниципального образования город Бийск и платформе «Единый портал государственных и муниципальных услуг». О начале голосования мы сообщим дополнительно.

Источник: Пресс-центр Администрации г. Бийска, МКУ "Управление по работе с населением"

Взято отсюда.

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