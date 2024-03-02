В Бийске разыскивают 41-летнего мужчину, который пропал 15 февраля

С 15 февраля местонахождение мужчины неизвестно

В Бийске волонтеры отряда “ЛизаАлерт” разыскивают 41-летнего мужчину, местонахождение которого неизвестно с 15 февраля 2024 года.

Фото: Поисковый отряд “ЛизаАлерт” Алтайского края

Приметы: рост 180 см, нормального телосложения, глаза серо-голубые, волосы русые.

Был одет: темно-синяя куртка, черные штаны, черные ботинки, черная шапка.

Всем людям, владеющим информацией, огромная просьба связаться по номеру телефона указанном в ориентировке.

Автор главного фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт"

Взято отсюда.

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