В Бийске разыскивают 41-летнего мужчину, который пропал 15 февраля

С 15 февраля местонахождение мужчины неизвестно
В Бийске волонтеры отряда “ЛизаАлерт” разыскивают 41-летнего мужчину, местонахождение которого неизвестно с 15 февраля 2024 года.
Фото: Поисковый отряд “ЛизаАлерт” Алтайского края
Приметы: рост 180 см, нормального телосложения, глаза серо-голубые, волосы русые.
Был одет: темно-синяя куртка, черные штаны, черные ботинки, черная шапка.
Всем людям, владеющим информацией, огромная просьба связаться по номеру телефона указанном в ориентировке.
Автор главного фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт"
Взято отсюда.
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