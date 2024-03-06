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В Бийске возобновляет свою работу «Совет отцов»!

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В Бийске возобновляет свою работу «Совет отцов»!

На базе школы №17 состоялась встреча нового состава данной общественной организации. В него вошли предприниматели, общественники, сотрудники органов местного самоуправления и другие неравнодушные папы. Первое собрание было большей частью организационным. Собравшиеся обсудили цели и задачи деятельности «Совета отцов», ход работы над правооустанавливающими документами, проведение возможных мероприятий. Активисты ставят перед собой следующие цели: определение и повышение роли отцов в воспитании и развитии ребенка; повышение социальной значимости семейных и духовно-нравственных ценностей; воспитание будущих мужчин, которые могут нести ответственность за свою семью; формирование института наставничества в профессиональной и социальной сферах и так далее. – Я сам являюсь отцом троих детей, – отметил на собрании член Совета Владимир Бжицких, – и мне не все равно, в какой среде они воспитываются и каким рискам подвергаются. И наша общая задача при помощи других пап сделать все возможное, чтобы юные бийчане воспитывались и росли в любви и заботе, получали необходимое им внимание. На следующем собрании активисты уже планируют разработать и принять календарный план, который включит в себя ряд мероприятий, направленный на решение комплекса различных вопросов из области профилактики асоциальных явлений, патриотического и физического воспитания и так далее.

Взято отсюда.

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