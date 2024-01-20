В Бийске уже более 200 новогодних елей передали на корм животным

Хвойные являются настоящим лакомством для лошадей

Бийчане присоединяются к акции «Елочный круговорот», которая стартовала 5 января и продлится до весны.

Многие оставляют дома главным символ Нового года до Крещения, а если в доме есть маленькие дети – то и еще дольше, чтобы порадовать малышей. Но когда придет время проститься с елкой, ей рады будут и животные. Для многих хвоя – настоящее лакомства и источник множества витаминов.

Фото: Бийское телевидение

Второй год регоператор проводит акцию, по которой собранные по городу ели передают в конно-спортивный клуб «Мечтатель».

Дело в том, что еловые и сосновые ветки лошадям не только можно добавлять в рацион, но и нужно, поскольку в хвое содержатся аминокислоты и витамины, доля которых превышает даже содержание в свежей траве.

Так что пожевать веточку кони не прочь. Компанию им составляют пони и верблюд. Животные едят не только хвою, но и мелкие ветки и даже кору с крупных ветвей.

Однако чтобы такое угощение принесло только пользу, а не навредило, обязательно нужно снять с дерева все украшения, убрать мишуру, дождик и проследить, чтобы не осталось крючков от игрушек.

Анастасия Длужинская с сыном присоединились к акции.

– Мы первый раз присоединились к такой акции, и теперь наша елка отправится на корм лошадям. Теперь не так грустно с ней расставаться, – говорит молодая мама. – Хорошо, что она порадует не только нас.

Фото: регоператор

Для того, чтобы елочки добрались до животных, достаточно отнести дерево до ближайшей контейнерной площадки и поставить рядом с баком. Их заберет специальная машина. Только за эту зиму на конно-спортивный двор машины «Спецобслуживания плюс» совершили уже несколько рейсов, а в общей сложности бийчане отправили для животных более 200 деревьев.

Как говорит регоператор, период, когда бийчане массового избавляются от новогодних елей, продолжается, так что передать зеленое лакомство вы еще успеваете. Акция продлится до 1 марта.

Автор главного фото: регоператор

Взято отсюда.

новости горного алтая и республики алтай сегодня , банкфакс алтай новости ,