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В бийских исправительных учреждениях и следственном изоляторе прошло Крещение

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В бийских исправительных учреждениях и следственном изоляторе прошло Крещение

Сотрудников и заключенных поздравили с праздником Крещения

В бийских исправительных учреждениях и следственном изоляторе отпраздновали Крещение Господне, сообщает пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю.

В великий праздник верующих осужденных КП-2 посетил Дмитрий Давиденко , председатель отдела по взаимодействию с пенитенциарными учреждениями Бийской епархии.

В молебной комнате учреждения состоялась праздничная служба, после которой отец Дмитрий провел обряд освящения питьевой воды.

Также священник окропил святой водой жилые и служебные помещения колонии-поселения.

Осужденные к принудительным работам из УФИЦ КП-2 традиционно в праздник Крещения Господня в свободное от работы время совершили погружения в иордань на реке Бия. В этот году в крещенском обряде участвовали 17 человек.

С праздником Крещения поздравил сотрудников и заключенных СИЗО-2 Дмитрий Камбалин, помощник благочинного города Бийска по тюремному служению иерей.

В бийских исправительных учреждениях и следственном изоляторе прошло Крещение. Фото: пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю.

В присутствии сотрудников УФСИН отец Дмитрий провел чин великого водосвятия. Также он обошел и окропил святой водой помещения всех служб следственного изолятора, расположение отряда по хозяйственному обслуживанию и камеры, в которых содержатся несовершеннолетние.

С осужденными из отряда хозяйственного обслуживания священнослужитель провел беседу, рассказав им об особом значении православного праздника Богоявления, о смывающей человеческие прегрешения силе святой воды, о важности молитвы за спасение своей души“, – отметили в пресс-службе.

Автор главного фото: пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю.

Взято отсюда.

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