В духе свободы: как в бийском колледже соединили классику и современность

Ребята творят кистью за мольбертами и создают цифровые картины на планшетах

В Бийском педагогическом колледже уживаются традиционное классическое преподавание живописи и современные техники дизайна.

1 из 33 Как в бийском колледже соединили классику и современность Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Как в бийском колледже соединили классику и современность Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Как в бийском колледже соединили классику и современность Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Как в бийском колледже соединили классику и современность Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Как в бийском колледже соединили классику и современность Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Как в бийском колледже соединили классику и современность Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Как в бийском колледже соединили классику и современность Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Как в бийском колледже соединили классику и современность Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Как в бийском колледже соединили классику и современность Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Как в бийском колледже соединили классику и современность Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Как в бийском колледже соединили классику и современность Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Как в бийском колледже соединили классику и современность Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Как в бийском колледже соединили классику и современность Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Как в бийском колледже соединили классику и современность Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Как в бийском колледже соединили классику и современность Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Как в бийском колледже соединили классику и современность Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Как в бийском колледже соединили классику и современность Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Как в бийском колледже соединили классику и современность Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Как в бийском колледже соединили классику и современность Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Как в бийском колледже соединили классику и современность Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Как в бийском колледже соединили классику и современность Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Как в бийском колледже соединили классику и современность Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Как в бийском колледже соединили классику и современность Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Как в бийском колледже соединили классику и современность Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Как в бийском колледже соединили классику и современность Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Как в бийском колледже соединили классику и современность Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Как в бийском колледже соединили классику и современность Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Как в бийском колледже соединили классику и современность Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Как в бийском колледже соединили классику и современность Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Как в бийском колледже соединили классику и современность Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Как в бийском колледже соединили классику и современность Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Как в бийском колледже соединили классику и современность Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Как в бийском колледже соединили классику и современность Фото: Сергей Кулыгин, "БР"

Алтай – источник неиссякаемого вдохновения художников. Под умелой кистью студентов художественно – графического отделения Бийского педагогического колледжа рождаются целые миры. Грациозная лошадь, горы, упирающиеся в небо, завораживающая красота девушки-алтайки – картина Арины буквально пропитана духом свободы.

Как в бийском колледже соединили классику и современность Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

– В своей картине я хотела бы показать красоту своего народа и пейзажи, – рассказывает о работе Арина Шахова , обучающаяся по специальности “ИЗО и черчение” БПК. – Хотела изобразить образ именно молодой девушки, у нее, например, одна коса – так обычно ходят незамужние девушки, специальный накостник и платье.

Как в бийском колледже соединили классику и современность Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

На худграфе легко уживаются классические мастерские, где студенты творят кистью за мольбертом, и современные пространства, где погружение в мир цифровой живописи, происходит с помощью гаджетов.

– IT-КУБ – это площадка, в которой учащиеся осваивают новые знания и навыки в сфере цифровых технологий, – объясняет Елизавета Ильинская , студентка четвертого курса по специальности “ИЗО и черчение“. – Наши студенты и пришедшие школьники обучаются живописи, рисунку и так далее в цифровом формате на планшетах. Эта деятельность очень востребованная, то есть везде требуются графические дизайнеры. Можно использовать это в рекламной деятельности, также фриланс – они могут работать на дому, создать иллюстрации и многое другое.

Как в бийском колледже соединили классику и современность Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Выпускники художественно-графического отделения педагогического колледжа – востребованные специалисты. Мощная база знаний, полученная в колледже, позволяет молодым талантам реализовать в себя в различных областях искусства.

– Они выходят и в школы, и в художественные школы. Конечно, больше всего востребованы они в сельской местности, потому что преподавателя такой специальности довольно проблематично найти. Как правило, стремятся в большие города – самый излюбленный город – это Новосибирск, также поступают и в педагогический институт, направленность – изо и черчение. Многие мечтают и в архитектурное поступить, – говорит Инга Плотникова , старший преподаватель на специальности “ИЗО и черчение” БПК им. Д.И. Кузнецова..

В Бийском педагогическом колледже художественное образования имеет уникальную боле чем полувековую историю. Сейчас худграф идет в ногу со временем, ярко заявляя о себе не только в Бийске, но и по всей стране.

Автор: Дарья Федоркина

Автор главного фото: Сергей Кулыгин, "БР"

Взято отсюда.

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