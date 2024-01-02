В первый день нового года под Барнаулом произошло ДТП с пятью пострадавшими

Столкновение двух автомобилей произошло 1 января 2024 года

Около барнаульского поселка Черницк 1 января 2024 года произошло серьезное ДТП. Столкнулись два автомобиля, в результате чего – пятеро пострадавших.

Фото: ВКонтакте “Инцидент Бийск”

Первыми на помощь потерпевшим прибыли сотрудники МЧС по Алтайскому краю. Специалисты деблокировали людей из поврежденных автомобилей и смыли легковоспламеняющиеся жидкости с проезжей части.

Фото: ВКонтакте “Инцидент Бийск”

В результате ДТП из пятерых пострадавших человек двоих госпитализировали.

Как предполагают бийчане в интернете, ДТП вполне могло произойти из-за алкоголя.

Автор главного фото: ВКонтакте "Инцидент Бийск"

Взято отсюда.

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