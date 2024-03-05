Вставай на лыжи: гонки на АБ в Бийске объединили чемпионов и любителей

Лыжники вышли на старт на “Тропе здоровья”

Второй раз в Бийске прошел чемпионат города по лыжным гонкам на призы ТД «Аникс». Но если прежде на трассы выходили только подготовленные спортсмены, готовые преодолеть длинную дистанцию, то в этом году во второй забег, покороче, позвали всех желающих. Любители смогли пообщаться с чемпионами, приобщиться к миру лыж и, конечно, зарядиться бодростью до следующего зимнего сезона.

Место встречи – лыжная база в районе Вихоревки. Тут и именитые спортсмены в красочной форме, и совсем дети, которые готовятся ко второму забегу вместе с родителями.

Лыжные гонки на АБ. Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Бийчанин Алексей Хвостов – настоящая легенда спорта. И сегодня 20-летним не угнаться за 10-кратным чемпионом мира, который в следующем году готовится отпраздновать 75-летие. Лыжи, уверен Алексей Иванович, самый сибирский вид спорта. На лыжи его поставил отец, с которым маленький Алексей ходил на охоту. А потом научился спокойно преодолевать и до 70 км на лыжах – чтобы из Бочкарей, где тогда жил, сходить в гости бабушке, а потом – обратно.

Даже стоять рядом с Алексеем Ивановичем на старте – уже за счастье для молодых спортсменов. Правда, их, по словам прославленного земляка, хотелось бы видеть больше.

– К сожалению, молодежи студенческого возраста немного. Это поколение в какой-то степени мы упустили, – говорит Алексей Хвостов. – Наверное, сказывается то, что во многих школах нет лыжной подготовки, как было раньше. Зато сейчас на лыжне стал больше встречать школьников и людей в возрасте, что, конечно, радует. Похоже, когда-то эти люди ходили на лыжах, потом забыли про них, а сейчас снова возвращаются на лыжню.

Лыжные гонки на АБ. Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Вот и гонка, которую провели в начале марта, – тоже своего рода дань уважения подзабытому спортивному прошлому Бийска. Старшее поколение еще помнит лыжную трассу, проходившую в районе Вихоревки, однако потом места, по которым ходили спортсмены, опустели. Но сейчас у трассы, которую когда-то обустроил АНИИХТ, второе рождение. Теперь здесь проходит «Тропа здоровья». В ходе проекта ТД «Аникс» и спорткомплекса «Заря» по обустройству зеленой зоны АБ здесь появились волейбольная и баскетбольная площадки, футбольное поле, освещенные лыжероллерная трасса и «Тропа здоровья».

– Этот участок мы буквально спасали от запустения, приступив к работам четыре года назад, – вспоминает Евгений Полетаев, директор ООО «Созидатель Плюс», который и сам еще ребенком вместе с родителями, сотрудниками АНИИХТа, проводил здесь зимний досуг. – Когда-то тут проводили массовые забеги, а потом все заросло. Нужно было наводить порядок. И результат радует. Сегодня мы видим здесь и спортсменов, и тех, кто только встает на лыжню.

Лыжные гонки на АБ. Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Организаторы соревнований уверены: ничто так не стимулирует самим взять лыжи и палки, как проходящие мимо профессионалы.

– Когда видишь, как красивым ходом по лыжне идут спортсмены, сразу понимаешь: это вот здесь, рядом, не где-то в телевизоре. Люди действительно умеют так кататься. Значит, это вполне реально, – говорит Винера Фаляхова, директор спорткомплекса «Заря». – А еще здесь открываются чудесные виды.

Кстати, развивать новую трассу пришлось еще и потому, что желающих прогуляться по лесу на АБ так много, что любители катаний на ватрушках и фотографий с белочками начали оттеснять лыжников.

Лыжные гонки на АБ. Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

А ведь для проведения соревнований лыжня должна быть свободна, ведь на старт выходит больше десятка спортсменов. Впереди – 20 км для мужчин и 15 км для женщин. На маршруте есть виражи, где дежурят контролеры, а еще точки питания.

Перед стартом – самый серьезный настрой. Тут никаких «передаю привет» и не до фото. Как говорят сами спортсмены, перед забегом эмоции выплескивать не принято. Все, особенно внутренний настрой, должно работать на достижение одной цели – победа.

– Думаю, это желание быть первым – в характере у всех спорт­сменов. Самолюбие в хорошем смысле слова, – говорит Марина Зятькова, первая пришедшая на финиш в женском масс-старте.

Марина Зятькова Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Подниматься на первую ступень пьедестала для спортсменки из Барнаула не привыкать. Марина ранее даже становилась чемпионкой России в 50-километровом марафоне. А на соревнования в Бийск она приехала с других, профессиональных. Марина состоит в спортобществе «Динамо» при управлении полиции. В служебном двоеборье спортсмены соревновались в первый день в стрельбе из табельного пистолета, во второй – в лыжных гонках.

А ведь в лыжи Марина пришла отнюдь не ребенком. На тот момент ей уже было 16 лет. Зато сейчас лыжи для нее – и лучший досуг, и стимул держать себя в форме, как физической, так и эмоциональной.

– Это отличная подзарядка. Такой позитив. Столько людей вокруг, которые любят то же, что и ты, – говорит лыжница. – И конечно, это очень полезно для здоровья, ведь занятия проходят на свежем воздухе.

Лыжные гонки на АБ. Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Вообще, гонку планировали провести еще в феврале, но из-за пришедших на Алтай морозов забег перенесли на начало марта. В этом смысле организация соревнований по зимним видам спорта – всегда немного лотерея, говорит Винера Фаляхова. Но этот раз перенос даты оказался очень удачным. В день гонки на улице было минус 2. Самая комфортная температура, говорят лыжники. Впрочем, организаторы сделали все, чтобы на гонках уж точно никто не замерз – ни участники, ни болельщики, а потому приготовили для всех желающих чай из самовара и горячую гречку с мясом.

Лыжные гонки на АБ. Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

И хотя календарная зима уступила свои права весне, снега в Бийске еще много, да и погода благоволит тем, кто хочет провести свой досуг активно. «Тропа здоровья» ждет лыжников, опытных и начинающих, каждый день. Приехать покататься можно в любое время, трасса освещается. Море позитива, красивейшие виды и заряд бодрости обеспечены!

1 из 47 Гонки на АБ. Фото: Сергей Кулыгин. Гонки на АБ. Фото: Сергей Кулыгин. Гонки на АБ. Фото: Сергей Кулыгин. Гонки на АБ. Фото: Сергей Кулыгин. Гонки на АБ. Фото: Сергей Кулыгин. Гонки на АБ. Фото: Сергей Кулыгин. Гонки на АБ. Фото: Сергей Кулыгин. Гонки на АБ. Фото: Сергей Кулыгин. Гонки на АБ. Фото: Сергей Кулыгин. Гонки на АБ. Фото: Сергей Кулыгин. Гонки на АБ. Фото: Сергей Кулыгин. Гонки на АБ. Фото: Сергей Кулыгин. Гонки на АБ. Фото: Сергей Кулыгин. Гонки на АБ. Фото: Сергей Кулыгин. Гонки на АБ. Фото: Сергей Кулыгин. Гонки на АБ. Фото: Сергей Кулыгин. Гонки на АБ. Фото: Сергей Кулыгин. Гонки на АБ. Фото: Сергей Кулыгин. Гонки на АБ. Фото: Сергей Кулыгин. Гонки на АБ. Фото: Сергей Кулыгин. Гонки на АБ. Фото: Сергей Кулыгин. Гонки на АБ. Фото: Сергей Кулыгин. Гонки на АБ. Фото: Сергей Кулыгин. Гонки на АБ. Фото: Сергей Кулыгин. Гонки на АБ. Фото: Сергей Кулыгин. Гонки на АБ. Фото: Сергей Кулыгин. Гонки на АБ. Фото: Сергей Кулыгин. Гонки на АБ. Фото: Сергей Кулыгин. Гонки на АБ. Фото: Сергей Кулыгин. Гонки на АБ. Фото: Сергей Кулыгин. Гонки на АБ. Фото: Сергей Кулыгин. Гонки на АБ. Фото: Сергей Кулыгин. Гонки на АБ. Фото: Сергей Кулыгин. Гонки на АБ. Фото: Сергей Кулыгин. Гонки на АБ. Фото: Сергей Кулыгин. Гонки на АБ. Фото: Сергей Кулыгин. Гонки на АБ. Фото: Сергей Кулыгин. Гонки на АБ. Фото: Сергей Кулыгин. Гонки на АБ. Фото: Сергей Кулыгин. Гонки на АБ. Фото: Сергей Кулыгин. Гонки на АБ. Фото: Сергей Кулыгин. Гонки на АБ. Фото: Сергей Кулыгин. Гонки на АБ. Фото: Сергей Кулыгин. Гонки на АБ. Фото: Сергей Кулыгин. Гонки на АБ. Фото: Сергей Кулыгин. Гонки на АБ. Фото: Сергей Кулыгин. Гонки на АБ. Фото: Сергей Кулыгин.

Автор главного фото: Сергей Кулыгин, "БР"

Взято отсюда.

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