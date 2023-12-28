«Уйду на дачу и умру»: пожилая бийчанка под Новый год осталась без квартиры

Когда-то она сама переписала честно заработанное жилье на четырех внуков

В небольшой двухкомнатной квартире по ул. Красноармейская, 174 больше не звучит детский смех. Одна из комнат просто закрыта, во второй осталась одинокая пожилая женщина, Татьяна Табакаева . 18 июня 2021 года от серьезного заболевания умерла ее дочь, и бывший зять забрал четырех детей: одного своего и трех усыновленных. А позже стал разными способами добиваться того, чтобы 74-летняя женщина как можно скорее покинула квартиру, на которую она заработала честным трудом. Считанные дни до Нового года, а бийчанка вот-вот может оказаться на улице.

Три плюс один

На старом серванте стоят фотографии всех четырех любимых внуков. Сил, чтобы протереть карточки от пыли, у Татьяны Васильевны уже нет. Она машинально распихивает свои небольшие пожитки по пакетам и сумкам. По решению суда, она должна покинуть квартиру, которую когда-то называла «своей» до наступления 2024 года.

– У Гали от первого брака трое детей, от второго – одна девочка, Милана. Когда они развелись, в 2017 году мы с дочкой переехали из Бийска в Алейский район, поселок Краснодубровский, чтобы он детей не терроризировал. Бывший зять тогда алименты не платил, нигде не работал, жил у матери, – рассказывает свою версию событий Татьяна Табакаева.

Пожилая бийчанка под Новый год осталась без квартиры Фото: Анна Сабанова

Сейчас мужчина, являясь законным опекуном детей, проживает с ними в доме в частном секторе. Ребята с бабушкой не виделись давно, их новые взрослые, по ее словам, не только против того, чтобы они встретились, но и не разрешают детям принимать от бабы Тани подарки.

– После развода дочки мы уехали с детьми в поселок, хорошо там жили. Они ходили в школу, учились нормально. Потом, когда Галя умерла, зять их забрал: Егор и Катя только в школу пошли, Настенька в пятый класс, получала только «4» и «5», Милана, его родная дочь, совсем малышка была, – вспоминает Татьяна Васильевна.

Пожилая бийчанка под Новый год осталась без квартиры Фото: Анна Сабанова

Отец первых трех детей умер, и в воспитании внуков бабушка принимала самое активное участие, растила с пеленок. С Егоркой, у которого были проблемы по развитию речи, занималась по специальным книжкам. Дочь Галя ездила с мальчиком в Барнаул на лечение, речь постепенно восстанавливалась, внук освоил чтение и письмо.

Сейчас, насколько известно отчаявшейся женщине, Егора и свою родную дочь зять отдал в интернат, утром привозит, вечером – забирает. Есть у него, как она считает, и планы на квартиру, которая когда-то принадлежала Татьяне Табакаевой и ее дочери Гале.

«Детская» квартира

Квартиру в доме по адресу ул. Красноармейская, 174 Татьяна Табакаева получила от бийской конторы «Скотоимпорт», где она проработала почти 18 лет. Прошла путь от простого бухгалтера до старшего специалиста материальной группы.

– Мы жили здесь все вместе: мой муж, дочь и ее дети от первого брака. 1 апреля 1976 года в селе Красный яр, Советского района, мужа убили. В 2012 году пришел второй зять, он был прописан по другому адресу. Всех детей дочки мы, конечно же, прописывали здесь, а моя доля составляла изначально 1/3, – рассказывает свою запутанную историю Татьяна Васильевна. – Потом я сильно заболела, и уже думала, что не выдержу, и тогда приняла решение переписать свою долю на детей – пусть они останутся здесь.

Пожилая бийчанка под Новый год осталась без квартиры Фото: Анна Сабанова

Через некоторое время заболела сама Галина. Понимая, что ее может не стать в любой момент, мама и дочка пришли, как им тогда показалось, к разумному решению. Галя свою долю также переписала на четырех детей. Все решения были законным образом закреплены в конторе у нотариуса.

– Она решила так сделать потому что уже сильно болела, и не хотела, чтобы квартира досталась мужу, – пытается объяснить Татьяна Табакаева. – Она мне сказала: «Я понимаю, ты из последних сил, но будешь биться, чтобы дети остались в этой квартире, и она принадлежит детям!». Мы думали, что когда дети закончат школу, из поселка переедем в свою квартиру, и будем здесь жить.

Пожилая бийчанка под Новый год осталась без квартиры Фото: Анна Сабанова

Но их планам не суждено было сбыться: после смерти Галины зять забрал всех детей, первых трех на основании того, что когда начинал жить с бывшей женой, их усыновил.

– Детей я с тех пор не вижу, в суде они говорят про меня неправду: что я их избивала, не кормила, в школу не пускала, – рассказывает пенсионерка. – А бывший зять сразу подал в суд, чтобы выселить меня из этой квартиры.

Не ваша доля

Изначально, после рассмотрения непростого дела, Бийский суд разрешил Татьяне Васильевне остаться по этому адресу на 10 лет. Тогда зять подал апелляцию в Барнаул, и срок сократили до одного года. Уже с 6 октября Татьяна Васильевна незаконно занимает площадь жилого помещения.

– Я послала жалобу в Бийский городской суд, чтобы меня оставили в этой квартире. Живу я в одной комнате, как мне и присудили, – оправдывается она. – Бывший зять и травил меня, и душил несколько раз, изжить хочет.

Женщина хочет добиться двух вещей: остаться в одной из комнат квартиры, и главное – встретиться с внуками.

– Хочу видеть детей! – Татьяна Васильевна тяжело всхлипывает, больше не в силах сдерживать слезы. – Считаю, что бывший зять их использует, и они ему не нужны. Думаю, что они его боятся, потому со мной не разговаривают, связь не поддерживают. В опеке только обещают ­, что поговорят с ним, но ничего не делают.

Пожилая бийчанка под Новый год осталась без квартиры Фото: Анна Сабанова

Пожилой бийчанке, ослабленное здоровье которой ухудшается, остается только «везде жаловаться». За квартиру, которую она исправно платит с пенсии, сил бороться уже нет.

– Как-то ее бывший зять даже газом травил, – рассказывает соседка Людмила Мерзликина . – Мы дома были с внучкой, почувствовали, что дышать трудно стало. Принюхались – газ! А у нас же в доме электрические плиты. Открыла дверь в подъезд, чтобы узнать, что случилось. Выхожу, а у соседки бабы Тани открыта дверь и оттуда ужасно пахнет газом. Мужчина стоит на лестнице, и на вопросы, что случилось, не отвечает. Вызвали полицию, приехали сотрудники, мы все выходили, со всей площадки, давали показания. Это ее квартира-то, бабуличкина. Знаю, что она ее потом внукам отписала. Ничего про нее плохого не скажу: она все время с ними нянчилась, во всем им помогала. У нее есть еще развалюшка какая-то на даче, летом она туда уезжала, жила, а зимой здесь все время.

«Развалюшка» на даче принадлежит брату Татьяны Васильевны, и жить там, конечно же, просто опасно.

– Суд поставил точку, что мне здесь нельзя оставаться, уже собираю вещи, – говорит Татьяна Табакаева. – Не знаю, куда идти. На дачу пойду, там и умру.

По просьбе редакции «БР», 25 декабря 2023 года Татьяну Табакаеву по месту проживания посетили специалисты КГКУ УСЗН по городу Бийску, Бийскому и Солтонскому районам совместно со специалистом КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения города Бийска»:

– Татьяна Васильевна проконсультирована о возможности получения социальных услуг в форме надомного социального обслуживания, полустационарного и стационарного социального обслуживания, а также получения срочных социальных услуг. От предложенных услуг дома-интерната Татьяна Васильевна категорически отказалась, но изъявила желание получить срочные социальные услуги в виде юридической помощи. В связи с чем, Татьяна Васильевна записана на прием к юристу в КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения города Бийска».

Автор: Анна Сабанова

Автор главного фото: Анна Сабанова

Взято отсюда.

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