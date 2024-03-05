Управление Росреестра по Алтайскоvу краю информирует

Для выполнения работ по установлению, изменению и уточнению прохождения Государственной границы Российской Федерации, установлению, изменению границ между субъектами Российской Федерации, границ муниципальных образований, границ населенных пунктов, границ зон с особыми условиями использования территории требуется лицензия на осуществление геодезической и картографической деятельности. Оказание государственной услуги по лицензированию геодезической и картографической деятельности осуществляет Росреестр и его территориальные органы. Требования к соискателю лицензии, лицензиату установлены Положением о лицензировании геодезической и картографической деятельности, утвержденным постановлением Правительства РФ от 28.07.2020 № 1126. Заявления о предоставлении лицензии, внесение изменений в реестр лицензий и прилагаемые к ним документы направляются в лицензирующий орган посредством формы-концентратора на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций): получение лицензии, внесение изменений в лицензию. За предоставление лицензии, внесение изменений в реестр лицензий уплачивается государственная пошлина в размерах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. В соответствии с подпунктом 92 п. 1 ст. 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации размеры государственных пошлин составляют: за предоставление лицензии – 7500 рублей; за внесение изменений в реестр лицензий на основании заявления о внесении изменений в реестр лицензий, связанное с внесением дополнений в сведения об адресах мест осуществления лицензируемого вида деятельности, о выполняемых работах в составе лицензируемого вида деятельности – 3500 рублей; за внесение изменений в реестр лицензий на основании заявления о внесении изменений в реестр лицензий в других случаях – 750 рублей. Напоминаем о том, что ст. 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна), за осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией). Информируем о том, что с 24 февраля 2024 года вступает в силу Федеральный закон от 25 декабря 2023 г. № 675-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности», устанавливающий основания, порядок и сроки осуществления досудебного обжалования принятых в ходе предоставления государственных услуг решений и осуществленных действий (бездействия) лицензирующего органа при предоставлении лицензии, внесении изменений в реестр лицензий, периодическом подтверждении соответствия лицензиата лицензионным требованиям. Вся информация, необходимая для получения государственной услуги по лицензированию геодезической и картографической деятельности, размещена на сайте Росреестра в разделе «Деятельность» – «Геодезия и картография» – Лицензирование геодезической и картографической деятельности» (Информация для получения лицензии).

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