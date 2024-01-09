Уважаемые бийчане!

Стартовало голосование по выбору названия зеленой зоны, расположенной в микрорайоне АБ! Ранее там был пустырь… А в этом году в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды» были произведены работы по благоустройству данной территории. Установлена детская площадка, тренажеры, скамейки, урны. Смонтировано освещение. На днях были подведены итоги первого этапа городского конкурса на лучшее название этой зеленой зоны. От вас поступило 134 предложения, которые содержали 102 варианта названия. После обсуждения комиссия отобрала следующие: 1. Сквер Владислава Ковердяева; 2. Сквер Ученых; 3. Сквер Уютный; 4. Сквер АБ; 5. Сквер Александра Радищева; 6. Сквер Семейный. Голосование началось! Давайте вместе решим, каким будет название новой общественной территории. Ссылка для голосования.

Взято отсюда.

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