Уважаемые спасатели, служащие сегодня, и ветераны службы, поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем спасателя!

Спасение человеческой жизни – ответственная, сложная и очень почетная работа, требующая высокой квалификации, инициативности, ответственности и мужества. Отвага, сопереживание, отзывчивость, стремление откликнуться на чужую беду – эти качества отличают тех, кто несет службу в подразделениях МЧС России нашего города, Бийской службе спасения, управлении ГОЧС и ПБ г. Бийска. Порой подвергая опасности свою жизнь, Вы спасаете судьбы многих людей. Желаем крепкого здоровья, твердости духа, счастья, мира и добра вам и вашим семьям! И, конечно, как можно меньше тревожных выездов! С уважением, Администрация и Дума г. Бийска

Источник: Пресс-центр Администрации г. Бийска

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