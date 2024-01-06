Зелененький он был: бийчанка нашла в консерве с горошком огромного клопа

К счастью, насекомое девушка увидела сразу, как только открыла банку

– Фу! – только и сказала бийчанка Елена, когда открыла банку консервированного горошка, который взяла в розничной сети популярного магазина. Вместо аппетитного продукта на поверхности консервы плавал большой черный клоп с зеленым треугольничком на спинке.

– Только открыла и он плавает! – делится впечатлениями она с корреспондентом “БР”.

Девушка рассказвает, что увидела банку горошка на кассе в магазине, и вспомнила, что он как раз ей был нужен.

– Но очередь большая была, и я не пошла другой брать, взяла этот и все, – говорит Елена.

Горошек. Клоп. Фото: Фото предоставлено редакции “БР” Надписи на банке, при этом, как-будто издеваются над покупательницей, которой достался такой сюрприз: “традиции с 1924 года”, “100% натуральный продукт”, “проверено Роскачеством” и конечно же “идеально для салата”.

Не поспоришь, что продукт – натуральный, но то, что клопа в банке быть не должно – самое главное. Судя по картинке, Елене вместе с консервированным горошком попался клоп-слепняк – один из вредителей для сельскохозяйственных и декоративных культур. Такое название насекомого возникло не случайно – его органы зрения устроены очень необычно. У всех остальных клопов присутствуют, кроме сложных глаз, еще и дополнительные простые глазки, а у клопов-слепняков они отсутствуют. Такой вид клопа невероятно плодовит, потому, в собранной культуре вполне может быть не только насекомое, но и отложенные им яйца. Елена отметила, что пока не намерена обращаться за помощью в “Роспотребнадзор”.

Автор главного фото: Фото предоставлено редакции "БР"

Взято отсюда.

новости алтая , банкфакс новости алтайского края и республики алтай ,