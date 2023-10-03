Агент рассказал о будущем капитана «Спартака» в клубе

Агент Шпинев о будущем Джикии в «Спартаке»: у нас была положительная встреча

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы защитника «Спартака» Георгия Джикии, рассказал, что у него была встреча с руководством «Спартака», на которой обсуждалось продление контракта с футболистом, передает «Спорт-Экспресс».

«У нас была встреча положительная, знакомство. Со стороны клуба были высказаны намерения по поводу дальнейшего положения Георгия. Все было хорошо, на этой стадии все и остается», — сказал Шпинев.

Соглашение футболиста со «Спартаком» истекает 31 мая 2024 года. Джикия выступает за красно-белых с 2017 года. С тех пор он провел за команду 211 матчей, в которых забил пять мячей и сделал 11 результативных передач.

Джикия оставался на скамейке запасных в трех из последних пяти матчей «Спартака». Всего в текущем сезоне в его активе восемь игр, в которых он не отличился результативными действиями.

«Спартак» занимает пятое в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 15 очков.

Ранее сообщалось, что «Спартак» вынуждает Джикию пойти на понижение зарплаты.

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